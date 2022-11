Le groupe Stellantis a des projets plutôt conséquents pour 2023, mais certaines marques avancent sur la pointe des pieds. Ou plutôt, toutes n'ont pas encore totalement dévoilé leurs nouveaux modèles.

Opel en fait partie : pour l'instant, le constructeur à l'éclair a annoncé les lancements pour la première partie de l'année, avec l'arrivée des hybrides sportives Astra et Grandland GSe, qui seront suivies par les débuts tant attendus de l'Astra électrique. Il y aura très certainement d'autres nouveautés, qui seront annoncées au fur et à mesure.

Voici donc les premières nouvelles d'Opel pour 2023:

Opel Astra-e

Nous nous attendions déjà à la voir fin 2022, mais la version électrique de la nouvelle Astra sera sur le marché l'année prochaine. Elle sera la principale nouveauté du premier semestre, avec une présentation prévue au printemps.

Opel Astra-e, l'un des prototypes testés

Puisque l'Opel Astra est construite sur la même base que la Peugeot 308 et qu'elle a jusqu'à présent partagé des groupes motopropulseurs classiques et hybrides rechargeables, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'en serait pas de même avec les groupes motopropulseurs à batterie.

Dans ce cas, les données techniques sont connues : batterie Nickel-Manganèse-Cobalt de 400 V et 51 kWh de puissance (environ 48 kWh effectifs), 400 km d'autonomie, moteur avant de 156 ch et 260 Nm de couple. Et ce, tant pour la berline que pour le break Sport Tourer.

Nom Opel Astra-e et Astra-e Sports Tourer Carrosserie Berline 5 portes et break Moteurs Électrique Date d'arrivée Mars 2023 Prix À annoncer

Opel Astra GSe

Annoncée en septembre dernier, l'Opel Astra GSe est la réponse à deux questions distinctes qui planaient sur la voiture depuis un certain temps : qu'adviendra-t-il des variantes sportives de la compacte allemande, et pourquoi seule la moins puissante des hybrides rechargeables, celle de 180 ch, a été proposée, alors que sa cousine Peugeot 308 dispose également de celle de 225 ch.

Opel Astra GSe berline et Sports Tourer

Le mystère est levé : l'hybride le plus puissant (à l'exception de celui à transmission intégrale de 300 ch, qui est l'apanage des modèles supérieurs) arrive dans une version dynamique qui ouvre une nouvelle famille de modèles sportifs électrifiés et qui devrait dépasser les 230 km/h en vitesse max et rester sous les 8 secondes dans le 0 à 100 km/h.

L'équipement de l'Astra GSe, qui sera disponible en berline et en Sports Tourer, comprend des jantes Manta spécifiques de 18 pouces, une position abaissée de 10 mm et un réglage de suspension plus sportif avec desamortisseurs FSD ("Frequency Selective Damping") qui adaptent leur réponse en fonction de la vitesse et des conditions de route. Le contrôle de stabilité a également été revu pour donner une sensation plus sportive au conducteur.

Nom Opel Astra GSe et Astra Sports Tourer GSe Carrosserie Berline 5 portes et break Moteurs Hybride rechargeable Date d'arrivée Printemps 2023 Prix À partir de 48 080 euros

Opel Grandland GSe

Si la compacte Astra doit se "contenter" de l'hybride rechargeable de milieu de gamme, le SUV Grandland joue le joker en faisant reposer sa variante sportive GSe sur le modèle haut de gamme de 300 ch avec deux moteurs électriques, dont un pour les roues arrière.

Opel Grandland GSe

Devant arriver en début d'année, parmi les modèles qui inaugureront la liste des nouveautés 2023, cette variante du SUV Opel reçoit le même traitement que l'Astra GSe précitée, à savoir une configuration sportive avec amortisseurs adaptatifs FSD et des jantes spéciales, en l'occurrence de 19 pouces. Elle peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes et dépasser les 230 km/h, mais peut également fonctionner à l'énergie électrique pendant environ 60 km.