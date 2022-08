La nouvelle Peugeot 308 représente une avancée décisive, tant en termes de style que d'équipement, et nous l'avons choisie, avec une carrosserie break et un moteur à essence, pour notre test de consommation de carburant en conditions réelles.

La Peugeot 308 SW Puretech 130, avec son moteur essence 1.2 L trois cylindres de 130 ch associé à la boîte automatique EAT8 à huit rapports, parvient à atteindre une excellente consommation moyenne de 4,35 l/100 km (22,99 km/l) sur notre parcours standard de 360 km, avec une facture de carburant de 29,97 euros.

En bonne position

Les 4,35 l/100 km de la Peugeot 308 placent la voiture familiale française en tête du classement de la consommation réelle dans la catégorie voitures à essence, devant d'autres voitures du segment C comme la Honda Civic 1.5 Turbo (4,45 l/100 km - 22,4 km/l), Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 ch (4,55 l/100 km - 21,9 km/l), Mercedes A 200 (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) et Fiat Tipo Cross 1.0 100 ch (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Cependant, certains modèles dotés d'un groupe motopropulseur hybride léger ont récemment fait mieux que la Peugeot 308 SW, comme la Mazda3 2.0L 122CV Skyactiv-G M Hybrid (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Fiat Tipo Station Wagon 1. 5 T4 Hybrid 130CV DCT7 (4,25 l/100 km - 23,5 km/l), Volkswagen Golf 1.5 eTSI (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Skoda Octavia Wagon 1.0 e-TEC (4,05 l/100 km - 24,6 km/l) et la championne, la Hyundai i30 1.0 T-GDI 120 HP 48V (3,90 l/100 km - 25,6 km/l).

De l'espace et un grand coffre

La voiture testée est équipée de la finition GT Pack. Elle est déjà pourvue de série de jantes en alliage de 18 pouces, de phares LED Full Matrix, d'un hayon électrique à ouverture mains libres, du Pack Drive Assist Plus, ainsi que d'un siège conducteur à réglage électrique et d'un système de massage pour les deux sièges avant.

Sur la route, la Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack tient ses promesses : beaucoup d'espace de chargement dans le compartiment arrière et une bonne habitabilité pour les occupants. Les systèmes de sécurité et les aides à la conduite sont bons, bien que le maintien dans la voie soit parfois un peu brusque. Les 130 ch et surtout la très confortable boîte de vitesses automatique à 8 rapports contribuent à une expérience de conduite toujours brillante, les réglages procurant une excellente sensation de contrôle. À froid et au ralenti, le moteur trois cylindres présente quelques vibrations perceptibles.

Pas la meilleure en milieu urbain

En usage quotidien, la Peugeot 308 SW équipée du moteur 1.2 L essence conserve une bonne efficacité, qui ne diminue que dans le trafic urbain chaotique. Même sur l'autoroute, la demande en essence est limitée.

Le réservoir de 52 litres garantit une autonomie élevée et constante, de l'ordre de 800 km en moyenne, une autonomie qui tombe à environ 700 km sur autoroute et qui augmente fortement pour atteindre plus de 1 000 km en conditions de conduite économique.

Consommation de carburant dans différentes situations de conduite

Urbain : 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

717 km d'autonomie

Mixte urbain et extra-urbain : 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

811 km d'autonomie

Autoroute : 5,9 l/100 km (16,9 km/l)

878 km d'autonomie

Ecoconduite : 3,5 l/100 km (28,5 km/l)

1482 km d'autonomie

La fiche technique

Modèle Energie Puissance Homologation Poids à vide Emissions CO2

(WLTP) Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack Essence 96 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1345 kg 132 g/km

Données

Modèle : Peugeot 308 SW Puretech 130 EAT8 GT Pack

Prix de base : 36 400 €

Date de l'essai : 21/07/2022

Météo (départ/arrivée) : Ensoleillé, 38°/Ensoleillé, 31°

Prix du carburant : 1,914 euro/l (Essence)

Nombre de kilomètres parcourus : 982 km

Kilométrage au début de l'essai : 6255 km

Vitesse moyenne durant l'essai : 76 km/h

Pneumatiques : Michelin Primacy 4 - 225/40 R18 92Y XL S1 (Label UE: A, A, 70 dB)

Consommations

Moyenne "réelle" : 4,35 l/100 km (22,99 km/l)

Ordinateur de bord : 4,4 l/100 km

À la pompe : 4,3 l/100 km

Découvrez comment est réalisé notre test de consommation réelle.

Coûts à l'usage

Dépense "réelle" : 29,97 €

Dépense mensuelle : 66,61 € (800 km par mois)

Combien de kilomètres pour 20 € ? 240 km

Combien de kilomètres avec un plein ? 1195 km