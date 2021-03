Le 18 mars dernier, Peugeot a présenté la troisième génération de sa 308, un modèle plutôt convaincant qui, une nouvelle fois, participe à la montée en gamme du constructeur sochalien initiée depuis 2013, et la deuxième génération de 308. Comme toutes ses principales concurrentes, la Peugeot 308 aura le droit à sa version break qui sera présentée en juin prochain.

En attendant la révélation officielle du modèle, certains graphistes se sont déjà amusés à imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler. Nos deux graphistes en question, Theophilus Chin pour le modèle "Bleu Vertigo" et Nikita Chuiko pour la version "Vert Olivine", ont donc imaginé la Peugeot 308 SW, et le modèle final devrait vraisemblablement ressembler à ces illustrations. La voiture devrait prendre une vingtaine de centimètres par rapport à la version compacte et culminer à environ 4,60 mètres.

Le coffre de la version compacte ayant très légèrement diminué par rapport au modèle précédent, il faut s'attendre également à une légère perte de volume pour cette nouvelle 308 SW par rapport à la précédente qui culminait, pour rappel, à 660 litres.

En dehors de l'arrivée d'une malle, et toutes les modifications techniques que cela implique, engendrant ainsi une prise de poids, les motorisations seront similaires à celles qui nous ont été présentées au moment de la révélation de la 308.

La Peugeot 308 SW reposera sur la plateforme multi-énergie EMP2 qui permet à la voiture de recevoir des motorisations thermiques, hybrides rechargeables, et même 100 % électriques. Si la version entièrement électrique ne sera pas proposée au lancement, deux modèles hybrides rechargeables seront disponibles dès le début avec des puissances de 180 et 225 chevaux. Du côté des motorisations thermiques, il y aura deux essence de 110 et 130 chevaux et un diesel de 130 chevaux.

La voiture sera fabriquée au sein de l'usine de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Les premières livraisons devraient intervenir au milieu de second semestre 2021. La Peugeot 308 SW n'aura pas la même chance que la 508 SW et ne sera pas déclinée en version PSE, Peugeot ayant déjà confirmé qu'un tel modèle engendrerait des coûts de développement trop importants pour peu de volume de ventes. La marque se concentre plutôt sur le développement d'une version 100 % électrique, même si celle-ci, il y a quelques mois, n'était pas forcément à l'ordre du jour.