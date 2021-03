Bien en amont de la présentation de la nouvelle Peugeot 308 qui a eu lieu la semaine dernière, de nombreuses rumeurs évoquaient déjà l'arrivée d'une version PSE d'ici les prochaines années. On aurait bien imaginé un modèle développant environ 300 chevaux grâce à son quatre cylindres 1,6 litre PureTech étayé d'un ou plusieurs moteurs électriques, comme c'est le cas pour le Peugeot 3008 HYbrid4.

Mais visiblement, du côté de chez Peugeot, l'idée de concevoir une Peugeot sportive avec de l'hybride, ce n'est pas forcément une bonne idée dans le contexte actuel. Et même si le label PSE (pour Peugeot Sport Enginereed) doit encore s'étoffer avec de nouveaux modèles (actuellement, il ne compte que la 508 dans ses rangs), ce n'est pas avec la 308 qu'il devrait prendre réellement son envol.

Si, selon Jean-Philippe Imparato, l'ancien patron de Peugeot récemment passé chez Alfa Romeo, le succès de la 508 PSE conditionnera l'avenir de ce label, la piste qui mène à l'hybride rechargeable pour développer des voitures sportives est encore assez incertaine chez Peugeot. Et ce ne sont pas les récents essais de la Peugeot 508 PSE qui vont forcément conforter la marque à poursuivre avec cette technologie, d'autant plus que les premiers exemplaires du modèle ne se sont pas forcément arrachés comme des petits pains.

La Peugeot 508 est actuellement le seul modèle pourvu du label PSE.

Le nouveau directeur du produit Peugeot, Jérôme Micheron, tire même quasiment un trait définitif sur une 308 sportive hybride rechargeable, comme en témoignent ses propos lors d'une interview accordée à Top Gear : "Si vous regardez le marché des versions sportives et la réglementation CO 2 , il s’est effondré. Nous ne voyons pas encore de marché. Et cela ajoute du poids supplémentaire".

D'une manière générale, il y avait plusieurs indicateurs qui prouvaient qu'une 308 PSE n'était plus vraiment en odeur de sainteté du côté de la firme au Lion, notamment pour des questions de rentabilité. Et combiner de l'hybride rechargeable avec une voiture vendue en petite série à des prix relativement contenus pour que cela se vende un minimum, ce n'est pas forcément la meilleure des recettes. Pour ne rien arranger au développement d'un tel modèle, Carlos Tavares, le patron de Stellantis et jusqu'ici réfractaire au tout électrique, se montre un peu plus ouvert à l'idée d'accélérer le développement de modèles 100 % électriques.