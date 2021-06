Peugeot 308 SW (2021)

Quelques jours après avoir pu découvrir les prix de la nouvelle Peugeot 308, qui débutent à 24 800 euros, l'heure est venue de découvrir la version break de la nouvelle compacte française. La firme de Sochaux vient en effet de lever le voile sur la nouvelle 308 SW qui, en dépit d'un physique très proche de la berline, prend 28 cm en longueur.

Et ce ne sont pas les seules dimensions qui augmentent sur ce break, jugez plutôt :

4,64 m de long, soit + 6 cm par rapport à la génération précédente

+ 21 cm de porte-à-faux par rapport à la berline

+ 5,5 cm d'empattement (2,372 m)

Comme tout break qui se respecte, le volume intérieur est en nette hausse. Alors pars forcément partout, puisque par exemple l'espace aux genoux au deuxième rang reste strictement identique sur la 308 SW par rapport à la 308 "normale". En revanche, la garde au toit augmente de 2 cm aux places arrière.

Jusqu'à 1634 litres

Et puis évidemment le coffre, c'est bien là l'avantage du break sur la berline, prend du volume de chargement. Le break 308 SW gagne par exemple 25 cm de longueur de chargement entre la banquette et le hayon (possibilité de charger des objets de 1,85 m de long banquette rabattue), et 2 cm en largeur. Toutes les dimensions (berline à gauche, break à droite) sont détaillées ci-dessous :

Venons-en au volume du coffre : la nouvelle Peugeot 308 SW propose de 608 à 1634 litres. La banquette est fractionnable en 3 parties 40/20/40. Si c'est sans commune mesure avec la berline (412 à 1323 litres), en revanche c'est moins bien que la génération qu'elle remplace qui proposait de 610 à 1660 litres.

À noter que sur la version hybride rechargeable (voir les motorisations plus bas), en raison des batteries, le volume de chargement de la nouvelle 308 SW baisse drastiquement : de 548 à 1574 litres.

La porte du coffre est quant à elle automatique, pouvant être ouverte depuis la clé, sur le hayon lui-même bien entendu, depuis le bouton situé sur la planche de bord ou encore sans les mains, avec un balayage du pied sous le pare-chocs.

Le look au détriment du volume

Côté look, Peugeot présente ici pour la première fois un break 308 SW qui se montre très proche visuellement de la berline. La partie arrière reprend notamment les feux horizontaux et fins de la 308. On retrouve également les nouveaux logos de la marque.

On peut dire que le style de ce break 308 SW était pour le moins prévisible, comme en témoignent cette comparaison entre une illustration basée sur la berline, et la photo officielle :

Le break imaginé à partir de la berline... ... et la photo officielle !

L'allure générale est dynamique, presque autant que la berline, et le break s'inscrit dans la tendance actuelle des breaks compacts qui privilégient le look au à l'espace. La preuve avec le volume du coffre qui est en baisse. Il n'empêche que ce break n'est pas moins réussi esthétiquement que la berline !

Du pareil au même

À l'intérieur, on retrouve exactement la planche de bord et la nouvelle configuration du i-Cockpit que sur la berline, avec l'écran tactile de 10 pouces de série, les touches de raccourcis configurables, les nouveaux rangements (jusqu'à 34 litres)... À noter que Focal a développé un système hi-fi spécifiquement pour le modèle avec pas moins de 10 haut-parleurs.

De l'essence, du diesel et de l'hybride rechargeable

Côté motorisations, là aussi le break 308 SW se calque sur la berline, avec de l'essence, du diesel et deux moteurs hybrides rechargeables :

Essence

3 cylindres 1.2 PureTech 110 (S&S, BVM6)

3 cylindres 1.2 PureTech 130 (S&S, BVM6)

3 cylindres 1.2 PureTech 130 (S&S, EAT8)

Diesel

4 cylindres 1.5 BlueHdi 130 (S&S, BVM6)

4 cylindres 1.5 BlueHdi 130 (S&S, EAT8)

Hybride rechargeable

Hybrid 225 e-EAT8, développant au total 225 ch (moteur PureTech thermique de 180 ch) avec 59 km d'autonome électrique

Hybrid 180 e-EAT8 développant au total 180 ch (moteur PureTech de 150 ch) avec 60 km d'autonomie électrique

Début 2022

On ne connaît pas encore les prix de cette nouvelle Peugeot 308 SW mais si l'on se base sur la différence de prix appliquée sur la génération actuelle de la 308 SW par rapport à la berline, 950 € de plus, alors on peut s'attendre à un prix de base autour des 25 750 €.

On sait en revanche quand auront lieu les premières livraisons de cette voiture produite à l'usine de Mulhouse : rendez-vous au début de l'année 2022.