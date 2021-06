Présentée il y a quelques semaines désormais, la nouvelle Peugeot 308 est maintenant disponible à la commande dans le réseau de la marque. Comme vous avez pu le constater lors de la présentation du modèle, la compacte sochalienne évolue en profondeur, avec un design plus affirmé, un i-Cockpit revu en profondeur et, surtout, l'arrivée de nouvelles motorisations hybrides rechargeables.

La nouvelle Peugeot 308 mesure 4,37 mètres de long (soit 12 centimètres de plus que l'ancienne), 1,85 mètre de large et 1,44 mètre de haut. En matière d'habitabilité, l’empattement progresse de 5,5 centimètres pour atteindre 2,68 mètres, profitant ainsi aux occupants de la deuxième rangée. La 308 profite également de nombreux rangements avec plus de 34 litres d'espace dans l'habitacle. Concernant le volume du coffre, celui-ci est annoncé à 412 litres, et jusqu'à 1323 litres une fois la banquette arrière rabattue. C'est légèrement moins bien que l'ancienne version (420 litres).

Sept teintes seront disponibles au lancement, dont cette nouvelle couleur "Vert Olivine" qui s'affiche sur les photos de présentation. Les six autres teintes sont le "Bleu Vertigo", le "Rouge Elixir", le "Blanc Perle nacré", le "Blanc Banquise", le "Gris Artense" et le "Noir Perla Nera".

Les tarifs

La gamme s'articule autour d'un moteur essence trois cylindres PureTech 1,2 litre décliné sous deux niveaux de puissance : 110 et 130 chevaux. La variante de 110 chevaux est uniquement disponible en boîte manuelle, tandis que celle de 130 chevaux laisse le choix au client entre boîte mécanique et automatique. L'offre concernant le diesel est plus succincte et s'articule autour d'un moteur quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI de 130 chevaux, disponible en boîte manuelle ou en boîte automatique.

Dès le début, la nouvelle Peugeot 308 est disponible avec ses deux motorisations hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux. Les tarifs sont plus élevés et débutent à partir de 36 800 euros pour le modèle de 180 chevaux, pour arriver à 44 900 euros pour la version la plus puissante et la plus haut de gamme.

Active

Pack Allure Allure

Pack GT GT

Pack Essence PureTech 110 BVM6 24 800 € - - - - PureTech 130 BVM6 26 200 € 28 200 € 29 000 € - - PureTech 130 EAT8 28 200 € 30 200 € 31 000 € 33 000 € 34 600 € Diesel BlueHDi 130 BVM6 28 700 € 30 700 € 31 500 € - - BlueHDi 130 EAT8 30 700 € 32 700 € 33 500 € 35 500 € 37 100 € Hybride rechargeable PHEV 180 36 800 € 38 600 € 39 400 € 41 400 € - PHEV 225 - - - 43 300 € 44 900 €

Les finitions et les principaux équipements de série

Terminé la gamme tentaculaire de l'ancienne Peugeot 308 qui comptait pas moins de six finitions et deux séries spéciales. Le catalogue de la petite nouvelle se compose de cinq finitions, celle de base ayant été évincée. Ainsi, la nouvelle 308 débute un cran au-dessus de l'ancienne, avec plus d'équipements d'entrée de jeu et, évidemment, un prix d'appel aussi plus élevé. La Peugeot 308 break sera présentée le 21 juin prochain et il faudra ajouter environ 1000 euros de plus par rapport à la compacte.

Active Pack :

Accoudoir central avant, avec compartiment de rangement

Aide au stationnement arrière

Active Safety Brake

Alerte active de franchissement involontaire de ligne

Alerte attention du conducteur

Banquette arrière rabattable 2/3-1/3

Capteurs de pluie et de luminosité

Climatisation automatique bi zone

Compteurs numériques 10 pouces

Coques de rétroviseurs extérieurs Noir

Démarrage mains-libres

Deux prises USB C avant

Écran central tactile 10 pouces

ESP avec fonction Hill Assist (Aide au démarrage en pente)

Frein de stationnement électrique

Jantes alliage 16 pouces, tôle 16 pouces ( PureTech 110), alliage 17 pouces (Hybrid)

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Projecteurs LED avec feux de jour à LED

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables et rabattables électriquement

Régulateur et limiteur de vitesse

Sellerie tri matières tissu

Volant croûte de cuir

En plus sur les versions hybrides :

Chargeur embarqué 3,7 kW

Câble de recharge mode 2 (8 A, 1,8 kW, pour prise domestique standard)

Pré conditionnement thermique via MyPeugeot ou l’écran central

Sélecteur de modes de conduite : Electric, Hybrid ou Sport

Allure (en plus d’Active Pack) :

Deux prises USB C arrière

Active Safety Brake de nuit et piétons

Aide au stationnement avant

Caméra de recul

Commutation automatique des feux de route

Diffuseurs d'air aux places arrière

Eclairage d’ambiance (huit couleurs)

Feux de jour à LED avec nouvelle signature

i-Toggles virtuels personnalisables

Jantes alliage 17 pouces diamantées

Lécheurs de vitres Noir Brillant

Miroirs de courtoisie éclairés

Navigation connectée

Rétroviseurs extérieurs avec éclairage d'approche

Sellerie tri matières TEP / tissu

Vitres latérales et lunette arrière surteintées

Allure Pack (en plus d'Allure) :

Accès mains-libres

Jantes alliage 17 pouces diamantées

Recharge smartphone par induction

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Start&Stop(BVA)

Surveillance d’angles morts longue portée et alerte de trafic arrière transversal

GT (en plus d’Allure Pack) :

Driver Sport Pack

Élargisseurs de pare chocs avant et de bas de caisse latéraux

Feux arrière spécifiques avec allumage dynamique griffe à griffe

Jantes alliage 18 pouces diamantées

Pédalier sport et repose pied en aluminium

Compteurs numériques 3D

Projecteurs Matrix LED

Sellerie tri matières TEP/Alcantara

Surtapis avant/arrière

Vitres avant feuilletées

GT Pack (en plus de GT) :