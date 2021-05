Présentée en 2013, la Peugeot 308 de deuxième génération fait ses adieux en ce fin de mois de mai 2021. En effet, et d'après nos confrères de L'Argus, Peugeot aurait demandé à son réseau l'arrêt des commandes. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la Peugeot 308 II est encore visible sur le configurateur du constructeur au lion. Elle ne figurera certes plus au catalogue, mais reste disponible sur stock.

Si le constructeur français stoppe la commercialisation de cette deuxième génération, c'est bien sûr à cause de la toute nouvelle génération présentée il y a quelques semaines. Elle entre en production et il sera possible de la commander dès le 11 juin prochain. Toutefois, elle ne sera disponible en concession qu'à la rentrée prochaine, le 12 septembre 2021.

Peugeot 308 II Peugeot 308 III

Comme vous n'êtes pas sans le savoir, l'industrie automobile (mais pas seulement) traverse une crise des semi-conducteurs. Il est devenu difficile pour les constructeurs de se fournir en puces électroniques, c'est pourquoi des retards de livraison sont prévus. La pénurie de semi-conducteurs a précipité le retrait de la 308 II au profit de la 308 III. Les stocks disponibles bénéficieront à la nouvelle Peugeot 308 qui pourra donc recevoir ses compteurs numériques.

D'après les données récoltées par Car Sales Base, la Peugeot 308 II s'est vendue à plus de 200'000 exemplaires sur l'année 2015. Les ventes ont progressivement baissé passant à 195'000 (2016), 157'000 (2017), 154'000 (2018), 141'000 (2019) et jusqu'à 90'000 en 2020. Il était temps que la nouvelle génération débarque sur le marché. Sa cible principale est la Volkswagen Golf 8 qui est commercialisée depuis plusieurs mois et qui a été détrônée le mois dernier en Europe par les Peugeot 208 et 2008.

Pensez-vous que la nouvelle Peugeot 308 perpétuera le succès et reprendra le flambeau à la 208 à l'échelle européenne ?