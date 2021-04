Cela fait déjà plusieurs semaines que l'on parle de cette pénurie de semi-conducteurs qui touche l'industrie automobile. Notamment chez Stellantis. Et si cela a des conséquences directes sur certaines usines, comme celle de Rennes par exemple, déjà stoppée à plusieurs reprises, tout comme celle de Sochaux, cela pouvait paraître un peu "lointain" pour les clients.

Mais ça, c'était avant, car les acheteurs finaux de voitures vont avoir une application très concrète de ce que cette pénurie de semi-conducteurs peut amener à faire. Et c'est la Peugeot 308 qui en fait les frais !

En effet, comme il est très difficile à voir le bout de la crise, Peugeot navigue à vue sur cette histoire de manque de semi-conducteurs. Et doit trouver des solutions techniques. Et comme ce sont des composants notamment utilisés dans l'écran des voitures, Peugeot a décidé de revenir à des compteurs à aiguilles sur la 308 !

Depuis la mise à jour de 2020, la 308 bénéficie d'une instrumentation numérique...

Pourquoi la 308 ?

Pour rappel, depuis septembre dernier, la Peugeot 308 a abandonné ses compteurs analogiques pour passer à un écran entièrement digital, personnalisable, désormais presque inhérent à l'i-Cockpit de Peugeot. Sauf que fautes de composants, celui-ci va être abandonné pour un retour aux bonnes vieilles aiguilles du tachymètre et de compte-tour.

Pourquoi la Peugeot 308 est-elle ciblée, et pas une autre voiture de la marque comme le 3008 ? Pour la simple et bonne raison que l'actuelle Peugeot 308 est en fin de vie, et que Peugeot préfère préserver son 3008 notamment, récemment restylé, et sur lequel Peugeot fait plus de profit.

Retour aux aiguilles, comme ici sur une Peugeot 308 GTI

Car oui, pour ce retour aux aguilles, on parle bien de l'actuelle génération de Peugeot 308, celle née en 2013, restylée en 2017, et qui va laisser sa place en fin d'année à la nouvelle 308, de troisième génération.

Des aiguilles jusqu'à la fin

Le retour aux aiguilles sur la Peugeot 308 est prévu pour les modèles qui seront produits à partir de mai, et jusqu'à la fin de vie de cette deuxième génération. Et ce, même si vous avez déjà commandé votre 308 !

Un rapide tour sur le configurateur de la firme de Sochaux permet de voir que rien ne fait état du retour des aiguilles, l'instrumentation digitale étant toujours de série sur les modèles. Une remise devrait donc être accordée aux acheteurs qui feront les frais de ce retour à l'analogique.