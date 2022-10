La gamme de modèles sportifs GSe s'élargit. Après l'Opel Astra et l'Astra Sportstourer, l'acronyme GSe arrive maintenant sur le Grandland.

Au sein de cette version spéciale, le SUV allemand reçoit le groupe motopropulseur le plus puissant de toute la gamme du constructeur, avec un système hybride rechargeable de 300 ch et un look spécifique.

Des performances à la hauteur de son label ?

Sans surprise, l'Opel Grandland GSe est équipé du même moteur que le Peugeot 3008 Hybrid4, à savoir un moteur quatre cylindres PureTech 1,6 litre turbo étayé de deux moteurs électriques, un positionné sur chaque essieu. Opel annonce une puissance cumulée de 300 ch, un 0 à 100 km/h abattu en 6,1 secondes et une vitesse de pointe de 235 km/h.

Les performances et les valeurs déclarées sont donc essentiellement les mêmes que celles des PHEV en finition GS Line, Business Elegance et Ultimate. En effet, cette motorisation n'est pas propre au label GSe, d'autres finitions peuvent aussi en être équipées. Opel annonce une autonomie d'environ 60 km en tout électrique.

Visuellement dynamique, mais pas que

Opel précise avoir revu certains réglages concernant la partie châssis, tout en retravaillant la direction. Des amortisseurs Koni FSD à commande électronique ont également été ajoutés. Grâce à ces ajustements, l'expérience de conduite devrait être encore plus "stimulante et sportive", selon le constructeur.

En outre, le Grandland GSe se reconnaît à ses jantes en alliage de 19 pouces inspirées de celles du concept Manta GSe, à un diffuseur noir et au logo GSe sur le hayon, tandis que le capot peut également être disponible en noir en option.

À l'intérieur, le Grandland dispose de sièges sportifs en Alcantara avec des renforts latéraux plus prononcés pour mieux maintenir les occupants en conduite dynamique. Le reste de l'habitacle est similaire à ceux des autres versions du SUV allemands.