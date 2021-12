Avec l'avènement des SUV ces dernières années, la part de marché des breaks a considérablement diminué. Pour autant, cette carrosserie reste encore appréciée non loin de nos contrées, notamment dans les pays nordiques et en Allemagne. Après la présentation de la nouvelle génération d'Astra en juillet dernier, Opel dévoile aujourd'hui la version break qui, comme la berline, repose sur la plateforme de la Peugeot 308.

Esthétiquement, la version break ressemble à la berline, avec la calandre Vizor avec un éclairage matriciel à LED pour les optiques, un schéma déjà utilisé sur le Mokka et le Grandland fraîchement restylé. À l'arrière, les optiques à LED sont également de la partie, avec désormais le nom du modèle affiché en grand sur la partie basse de la poupe.

À l'intérieur, nous découvrons un habitacle radicalement différent des anciennes générations, avec un ensemble qui paraît beaucoup plus qualitatif et épuré. Terminé les Opel Astra avec une multitude de commandes physiques, place désormais à deux écrans situé côte à côte. L'un est chargé du système d'instrumentation, tandis que l'autre gère le système d'info-divertissement et peut être commandé du bout des doigts.

Il y a néanmoins toujours quelques boutons classiques, notamment sous l'écran tactile, avec des raccourcis pour accéder aux différents menus de l'écran tactile. Opel précise également que son Astra peut être pourvue d'un système d'affichage tête-haute plus grand et d'une connectivité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Comme la Peugeot 308, l'Opel Astra monte en gamme avec des sièges disponibles en cuir Nappa et des fonctions de climatisation et de chauffage pour les sièges à l'avant. Les passagers arrière pourront aussi bénéficier, en option, des sièges chauffants.

L'Opel Astra repose sur les mêmes bases que sa cousine technique, la Peugeot 308. Elle utilise la plateforme EMP2 et bénéficie donc à peu près des mêmes dimensions qu'une 308 SW avec 4,64 mètres de long, soit six centimètres de moins que l'ancienne génération et 27 centimètres de plus que la berline. En revanche, l'empattement progresse, avec sept centimètres de plus par rapport à l'ancienne Astra break.

Le coffre, l'élément le plus important pour un break, bénéficie d'un volume de 608 litres, et jusqu'à 1634 litres une fois la banquette rabattue. En option, Opel proposera un plancher réglable, tandis que des compartiments sous le plancher sont accessibles depuis la banquette arrière.

Concernant les motorisations, pas de surprise, nous retrouvons le trois cylindres 1,2 litre PureTech de 110 ou 130 chevaux et le quatre cylindres 1,5 litre BlueHDI de 130 chevaux. Deux hybrides rechargeables de 180 et 225 chevaux seront aussi de la partie. Leur volume de coffre diffère un peu des versions thermiques à cause de la batterie, avec une contenance qui culmine à 548 litres, et jusqu'à 1574 litres banquette rabattue.

Opel n'a pas encore communiqué les prix de son Astra Sports Tourer, ni même sa date de commercialisation. La voiture devrait arriver quelques mois après la berline dans les concessions, certainement au cours du premier semestre 2022.