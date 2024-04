Le nouvel Opel Grandland a rompu les ponts avec la génération précédente. Plus grand, plus spacieux et pour la première fois également électrique, le SUV allemand fait certainement partie des nouveautés les plus excitantes pour 2024.

Outre une esthétique totalement repensée et des motorisations capables d'atteindre 700 km d'autonomie, Opel mise sur un intérieur à la pointe de la technologie.

Nouveau Grandland, tableau de bord

La structure du tableau de bord du nouveau Grandland évolue par rapport à celle des modèles Opel récents, avec des éléments carrés et un grand écran central orienté vers le conducteur. D'une manière générale, les formes des inserts et les choix stylistiques renforcent l'impression de largeur du tableau de bord, dans un environnement extrêmement high-tech.

Nouvel Opel Grandland, le tableau de bord

Il y a également des boutons physiques pour contrôler la climatisation, tandis que les bouches d'aération intégrées dans le panneau de porte sont une première pour Opel. Le volant est sportif, avec sa partie inférieure découpée et ses surpiqûres contrastant avec le reste de la sellerie. Pour garder un œil sur les principales informations de conduite, il y a le combiné d'instruments numérique et l'affichage tête haute.

Nouveau Grandland, connectivité

L'écran d'info-divertissement de 16 pouces est l'un des plus grands jamais montés sur une Opel. Les graphiques sont intuitifs, l'écran étant divisé en différentes sections pour permettre d'utiliser plusieurs éléments simultanément. Par exemple, les zones les plus extérieures sont toujours disponibles pour augmenter la température de la climatisation, tandis qu'au centre se trouvent d'autres écrans tels que ceux dédiés à la navigation et à la lecture de musique.

Quant au combiné d'instruments, il dispose également de la fonction "Pure Mode", qui minimise les informations affichées pour éviter les distractions.

Opel Grandland 2024 Instrumentation numérique 12,3 pouces Affichage tête haute Oui Moniteur central 16 pouces Miroir Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

Nouveau Grandland, qualité et matériaux

La sellerie et les tissus (100% recyclés) sont de bonne qualité et de couleurs sobres, allant du noir au gris foncé. Ce qui compte, c'est le confort, qui sur le nouveau Grandland est même certifié. En effet, comme sur la génération précédente, les sièges ergonomiques AGR sont certifiés par l'Aktion Gesunder Rucken ("Campagne pour la santé du dos") et disposent de coussins électriques pour améliorer le confort latéral.

Nouvel Opel Grandland, les sièges

De plus, les sièges avant sont dotés de la fonction brevetée Intelli-Seat, une fente qui soulage la pression sur le coccyx et améliore le confort, même sur les longs trajets.

Nouveau Grandland, espace

Les 17 cm de longueur supplémentaires se font sentir en termes d'habitabilité et d'espace pour les bagages. A l'arrière, il est vraiment confortable même pour trois personnes (grâce aussi aux 20 mm supplémentaires pour les jambes), tandis que le coffre est bien exploitable.

Nouvel Opel Grandland, le coffre

En effet, Opel parle d'une capacité maximale de 1 641 litres (le minimum n'est pas indiqué, mais il devrait être raisonnablement plus élevé que les 514 litres du modèle précédent). La possibilité de rabattre les sièges arrière en mode 40:20:40 est également très pratique.

Pour le reste, il y a jusqu'à 35 litres au total dans les différents compartiments de rangement de l'Opel dans l'habitacle, de l'avant jusqu'aux poches de porte.