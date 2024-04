Le MINI Aceman, trait d'union entre la Cooper et le Countryman, va faire ses débuts. Le nouveau SUV du segment B du constructeur britannique a pour ambition de s'attaquer à de nombreux concurrents, dont la Jeep Avenger.

Proposé exclusivement en version électrique, l'Aceman se distingue par un style typiquement MINI et un intérieur qui reprend en grande partie celui de ses "nouveaux" frères de la gamme.

MINI Aceman, le tableau de bord

Minimaliste, mais percutante, la planche de bord de l'Aceman reprend les choix stylistiques des autres modèles récents de la marque britannique. Il n'y a pas de tableau de bord devant le conducteur (mais un affichage tête haute peut être proposé en option) et toutes les informations relatives à la conduite sont concentrées sur l'écran central de 24 cm.

Les buses d'aération de la climatisation courent au centre du tableau de bord, tandis que sous l'écran se trouve un espace regroupant les quelques commandes physiques de la voiture : démarrage et arrêt, sélection de l'éclairage intérieur, volume, levier de vitesse, activation des caméras extérieures, dégivrage de la lunette arrière et du pare-brise.

MINI Aceman, connectivité

La connectivité ne manque pas dans le MINI Aceman qui, avec son style dynamique et ses nombreuses technologies embarquées, s'adresse avant tout aux jeunes. Un exemple en est le grand écran central circulaire de 24 cm de diamètre qui intègre toutes les fonctions numériques de la voiture.

MINI Aceman SE : l'éclairage d'ambiance peut être commandé à partir de l'écran central.

Le mince panneau OLED est alimenté par le système d'exploitation MINI OS9 basé sur Android et est compatible sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. De là, vous pouvez consulter toutes les informations de conduite, gérer la navigation et les modes de conduite (appelés modes d'expérience MINI). Les graphiques et l'éclairage de l'intérieur peuvent également être sélectionnés à partir de l'écran.

Toujours en matière de connectivité, en téléchargeant une application dédiée, la MINI peut être garée à distance à l'aide de votre smartphone, grâce à la fonction Digital Key Plus.

MINI Aceman 2024 Instrumentation numérique Absente Affichage tête haute Oui Moniteur central 9,5" Écran miroir Android Auto (sans fil)

Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

MINI Aceman, qualité et matériaux

La sellerie de la Aceman est soignée, conformément à la tradition de la marque. À bord, de nombreux matériaux sont utilisés, du tissu du tableau de bord (avec une broderie orange spéciale en relief) au Vescin, un type particulier de cuir végétal. Les sièges arborent le logo MINI sur le dossier à l'intérieur d'un insert en daim, tandis que les surpiqûres oranges et blanches créent un contraste de couleurs intéressant.

MINI Aceman SE, un détail des sièges.

Le tableau de bord est également noir piano et un détail devant le volant rappelle la forme d'un bracelet de montre.

MINI Aceman, l'espace

Les dimensions compactes de la MINI Aceman et la forme particulière de la partie arrière présentent quelques inconvénients en termes de capacité de chargement.

MINI Aceman SE, l'espace pour les passagers arrière. MINI Aceman SE, le coffre

Selon les chiffres officiels, la MINI a un volume minimum de 300 litres et dépasse les 1000 litres lorsque la rangée arrière est rabattue en mode 60:40. À titre de comparaison, la Jeep Avenger électrique a une capacité comprise entre 355 et 1250 litres.

À l'arrière, deux passagers peuvent prendre place, tandis qu'au milieu, la place est légèrement sacrifiée en raison de la présence du tunnel central.