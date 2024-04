Une nouvelle finition vient s'ajouter à la gamme MINI Cooper S. La version la plus puissante (à l'heure actuelle) de la voiture compacte britannique remaniée est désormais également disponible en configuration Classic.

Dotée d'une série d'inserts dédiés à la carrosserie et à l'intérieur, cette Cooper S s'appuie toujours sur le 4 cylindres turbo de 2 litres développant 204 ch et 300 Nm de couple avec boîte automatique à double embrayage à 7 rapports et un prix de base de 34 660 euros.

Ce qui la différencie des autres MINI.

La finition Classic peut être combinée avec une gamme de couleurs de carrosserie exclusives (y compris le vert Ocean Wave de la voiture sur les photos). De plus, vous pouvez demander un toit et des coques de rétroviseurs contrastés en blanc ou en noir, tandis que les jantes en alliage sont disponibles dans des modèles spécifiques de 16" à 18".

MINI Cooper S Classic MINI Cooper S Classic, arrière

Dans la version Classic, l'intérieur présente des surfaces noires et bleues en tissu maillé bicolore. L'équipement comprend des sièges avec une sellerie Vescin en gris ou en noir, tandis que le dossier présente un motif pied-de-poule perforé. Le tout est complété par des surpiqûres bleues et des inserts en tissu à motifs sur les côtés.

Les équipements

Différents systèmes ADAS font partie de l'équipement de série de la MINI. Par exemple, la fonction Safe Exit surveille la zone autour du véhicule garé et avertit les usagers de la route en approche avant l'ouverture de la porte.

MINI Cooper S Classic, les sièges

Il y a aussi le régulateur de vitesse actif, qui aide le conducteur en maintenant automatiquement la distance avec le véhicule qui précède et en surveillant continuellement la route. L'assistant de stationnement de série reconnaît automatiquement les places de stationnement et se charge du processus de stationnement automatique en appuyant sur un bouton.

Bien entendu, plusieurs packs peuvent être ajoutés à la Cooper S, qui comprennent des options telles que le chauffage des sièges avant, la protection antivol et l'affichage tête haute.