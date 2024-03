De nombreux utilisateurs pensaient que l'avenir de la MINI Cooper ne tournerait qu'autour de la version électrique. Or, le constructeur se concentre également sur les moteurs à essence et procède à une mise à jour en profondeur de la génération précédente. Ses rivales sont l'Audi A1 Sportback, la Lancia Ypsilon et la Volkswagen Polo.

La nouvelle MINI Cooper à moteur thermique n'a rien à voir structurellement avec la MINI Cooper Electric 2024 (elles utilisent des plates-formes différentes). Cependant, les caractéristiques du design sont très similaires, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, où l'on retrouve un grand écran central circulaire remarquable.

Galerie: MINI Cooper 2024

Essence avec 156 et 204 ch

La gamme de la nouvelle MINI Cooper commence avec le moteur à essence 1.5 Turbo à trois cylindres de 156 ch et 230 Nm. Cette version, connue sous le nom de Cooper C, accélère de 0 à 100 km/h en 7,7 secondes et atteint 225 km/h. Sa consommation de carburant ? Elle est de 5,9 litres aux 100 km, selon le cycle WLTP.

Au-dessus, on trouve l'excitante Cooper S, qui est également associée à la boîte de vitesses automatique Steptronic à double embrayage à sept rapports. Cependant, le bloc est complètement différent : un quatre cylindres turbocompressé de 2 litres.

La nouvelle MINI Cooper S développe 204 ch et transmet son couple maximal de 300 Nm à l'essieu avant. L'accélération passe à 6,6 secondes, tandis que la vitesse maximale est de 242 km/h (155 mph). Par ailleurs, la consommation de carburant n'est pas mauvaise du tout : seulement 6,1 litres aux 100 km selon le cycle WLTP.

Gamme et équipement

Les clients peuvent choisir parmi quatre niveaux de finition : Essential, Classic, Favoured et la version sportive John Cooper Works. La plus simple comprend déjà sept airbags, l'assistant vocal, la climatisation bizone, l'éclairage d'ambiance, l'intégration des smartphones, les jantes en alliage de 16 pouces, la navigation, le sélecteur de mode de conduite et le détecteur de pluie.

Les équipements technologiques comprennent l'alerte de collision et de trafic transversal, l'assistance au maintien de la trajectoire, l'alerte de franchissement de ligne, le régulateur de vitesse dynamique, le détecteur d'angle mort, les phares à LED, le freinage d'urgence automatique, la reconnaissance des panneaux de signalisation et les capteurs de stationnement avec caméra.

Prix de la nouvelle MINI Cooper 2024 pour la France :