Depuis le salon IAA 2023 de Munich, la nouvelle trois-portes était au centre de l'attention chez Mini. Mais seulement la version entièrement électrique. Maintenant, la marque ajoute des moteurs à combustion classiques. Concrètement, il s'agit de deux moteurs turbo essence de différentes puissances.

Au sein de la nouvelle famille de modèles, Mini désigne les niveaux de puissance de ses moteurs à essence par la lettre C pour la nouvelle Cooper et par la lettre S pour le modèle à puissance augmentée. Deux moteurs à essence avec trois ou quatre cylindres au choix complètent ainsi le portefeuille de propulsion de la trois portes.

Galerie: Mini Cooper S (2024)

3 Photos

"Chez Mini, 'Power of Choice' signifie que nous proposons, outre des modèles entièrement électriques, des modèles comme la nouvelle Cooper avec moteur à essence. Cette voiture est idéale pour toutes les personnes qui souhaitent conduire une Mini 3 portes classique et qui apprécient les performances traditionnelles ainsi que le son caractéristique d'un moteur à combustion". Stefanie Wurst, directrice de Mini

Avec 150 kW (204 ch), le moteur quatre cylindres de la Mini Cooper S atteint un couple maximal de 300 Nm et passe de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. Le moteur trois cylindres de 115 kW (156 ch) de la Cooper C atteint un couple de 230 Nm et propulse le véhicule de l'arrêt à 100 km/h en 7,7 secondes. Pour les fans de BMW, les chiffres de puissance du X1 sDrive18i et du X1 xDrive23i devraient leur être familiers. Codes moteur : B38 et B48.

La Mini Cooper est équipée d'un système de suspension et d'amortissement adapté à une maniabilité agile, mais renonce pour l'instant à la transmission intégrale.

Mini Cooper S (2024) Mini Cooper S (2024)

Il n'y a pas de surprises sur le plan visuel : En vue avant, la nouvelle calandre octogonale fait son apparition. Le plus petit capteur radar de BMW Group à ce jour est placé sur la barre horizontale entre les prises d'air. Au total, 12 capteurs à ultrasons assistent les systèmes d'aide à la conduite et augmentent la sécurité de conduite.

Par défaut, les feux de jour à LED horizontaux soulignent la nouvelle apparence. Trois signatures lumineuses sélectionnables pour les feux de jour des phares à LED ainsi que des feux arrière matriciels redessinés renforcent l'apparence. Les trois signatures lumineuses sélectionnables commencent et se terminent par une animation Welcome ou Goodbye spécialement orchestrée. Génial !

Mini Cooper S (2024)

Le nouveau volant, l'écran OLED rond de 240 mm de diamètre (les moqueurs pourraient aussi dire "écran tactile pizza") et la barre d'interrupteurs à bascule typique de Mini ainsi que le tableau de bord avec une surface textile bicolore caractérisent la sensation d'espace dans le cockpit. Le toit panoramique en verre vise à créer une atmosphère lumineuse et conviviale. En rabattant la banquette arrière dans un rapport 60/40, le coffre peut passer de 210 litres à un volume allant jusqu'à 725 litres.

La barre d'interrupteurs à bascule permet d'accéder directement aux principales fonctions de conduite (frein de stationnement, niveau de sélection des vitesses, clé de démarrage/arrêt, Experience Mode Toggle, régulateur de volume). Le sélecteur de vitesse laisse place, dans la console centrale, à la nouvelle tablette Wireless Charging 2.0, où les smartphones peuvent être déposés et rechargés sans fil.

Avec les variantes d'équipement Essential, Classic, Favoured et JCW, de nombreuses possibilités de personnalisation sont disponibles. En fonction de l'équipement, il est possible de choisir différentes peintures de carrosserie et différents équipements intérieurs pour les nouvelles Mini Cooper C et Cooper S.

Les couleurs extérieures peuvent être combinées avec l'une des quatre couleurs de toit. Et au cas où vous ne le sauriez pas encore : "Une option exclusive associée à la garniture Favoured Trim est la conception spray-tech du Multitone Roof caractéristique avec un dégradé de trois couleurs différentes". (Un véritable chef-d'œuvre linguistique.) De nouveaux designs optimisés sur le plan aérodynamique sont disponibles pour les jantes en aluminium de 16 pouces à 18 pouces.

La nouvelle Mini Cooper C est disponible en Allemagne à partir de 28.900 euros (brut) et la Cooper S à partir de 32.900 euros (brut).