Se déplacer d'un point A à un point B, c'est à cela que servent les voitures. Même lorsqu'on les achète : on passe de la maison à la concession, du lieu de cœur à celui du fer et de l'acier, des bureaux, des lumières éblouissantes et de l'odeur de la mécanique.

Alors pourquoi ne pas transformer ce va-et-vient en un voyage de maison en maison. C'est ce qu'a dû penser le groupe BMW lorsqu'il a décidé de transformer radicalement ses concessionnaires avec le programme Retail.Next.

BMW via Salaria

Un projet né à Monaco pour s'adapter à l'architecture, aux styles et aux décors locaux et qui, forcément, a une narration remplie de mots anglais : lifestyle, customer experience, layout, showroom, outlet, etc. Mais la traduction est simple et signifie : placer le client au centre du processus d'achat en le faisant se sentir chez lui. De quelle manière ? En suivant le concept-philosophie selon lequel la forme suit l'expérience.

Le nouveau modèle de concession couvre 41 points de vente, dont six ont achevé le projet de rénovation. La succursale BMW de Rome, Via Salaria, a fait œuvre de pionnière sur le marché italien et sera rejointe cette année par l'autre succursale de Via Appia.

Concessionnaire BMW

Le nouveau modèle de concession est aussi simple que révolutionnaire. Des espaces sans cloisons, un éclairage chaleureux, des fauteuils, des sièges, des voitures exposées comme si elles faisaient partie de l'ameublement, et même un parfum spécialement créé. La zone de service et la zone de collecte, où le véhicule BMW ou Mini est livré au propriétaire dans des espaces spécialement aménagés, est également frappante. C'est un peu comme une grande cabine d'essayage.

Il s'agit d'une expérience immersive qui va de pair avec le caractère premium de ces marques de plus en plus haut de gamme. Et ce n'est pas seulement une question d'aménagement intérieur. Car le "physique" rejoint en osmose le "numérique". La séparation des processus d'achat se transforme déjà en un paradigme innovant.

Concessionnaire BMW

Le "Product Genius", sorte de spécialiste des différents modèles, accueille le client et lui présente les caractéristiques de la voiture de manière encore plus détaillée. Ensuite, et éventuellement, c'est au tour d'un autre personnage, le concessionnaire (ou vendeur), de s'occuper des aspects financiers et des formules proposées (par le fabricant dans le cas de MINI, qui est déjà passé au contrat d'agence pour les concessionnaires, un changement que BMW rendra opérationnel en 2026).

Concessionnaire MINI via Salaria

Sans transformer les espaces en cockpit d'avion, BMW a mis en place la digitalisation des concessions, avec des écrans interactifs, des configurateurs en ligne, et l'utilisation de la réalité virtuelle et augmentée.

Concessionnaire Mini

Hospitalité, personnalisation et haute technologie, un mélange qui inspire également le prototype Neue Klasse, la future génération de modèles du constructeur bavarois, comme l'a expliqué Kai Langer, responsable du design BMWi, lors d'un événement organisé par Salvatore Nanni, directeur général de BMW Roma. Parce que la relation homme-machine est en constante évolution et ne peut plus ignorer les appareils électroniques grand public qui font désormais partie intégrante de nos vies.