Mini élargit le programme de propulsion du nouveau Countryman. Après le moteur électrique et le moteur thermique JCW d'une puissance de 300 ch, il existe désormais un moteur essence un peu moins puissant avec un hybride léger. Son nom : Countryman S ALL4. À en juger par les photos de presse, il semble que le marché américain soit visé.

Le nouveau Mini Countryman est basé sur le BMW X1 et doit donc offrir sensiblement plus de place dans l'habitacle. Grâce au dossier de siège arrière divisible dans un rapport 40:20:40, le coffre offre des possibilités de rangement variables. Celui-ci a une capacité de 450 litres à 1450 litres et peut transporter des objets encombrants lorsque la banquette arrière est rabattue.

Des fonctions d'assistance innovantes, y compris la conduite semi-automatisée de niveau 2, ainsi que de nombreuses offres numériques assistent le conducteur et les passagers. Un moteur hybride léger 48V augmente l'efficacité du moteur turbo-essence de 2,0 litres. Le système de transmission intégrale ALL4 vise à offrir une augmentation notable de la traction, de la sécurité, de la stabilité de conduite et de l'agilité. La puissance motrice est répartie par l'électronique entre les roues avant et les roues arrière en fonction des besoins.

La largeur de voie légèrement accrue et l'empattement agrandi constituent la base d'une excellente dynamique de conduite et augmentent le confort. Pour un plaisir de conduite encore plus grand sur tous les terrains, de nouvelles combinaisons de jantes et de pneus sont disponibles pour le Countryman.

Pour passer du trafic urbain aux excursions dans la nature, le châssis peut être réglé de manière équilibrée et confortable ou de manière particulièrement sportive. Un châssis adaptatif avec un abaissement de 15 mm et des amortisseurs à sélection de fréquence est disponible en option.

Le Mini Countryman S ALL4 offre un moteur turbo quatre cylindres de deux litres silencieux, une puissance de 160 kW (218 ch) et un couple de 360 Nm. Le moteur hybride léger 48V soutient la performance du véhicule à bas régime et garantit un boost temporaire de 14 kW (19 ch). Ce moteur est déjà connu du BMW X1 xDrive23i.

La nouveauté chez Mini est la possibilité d'une conduite semi-automatisée sur des trajets à plusieurs voies. Cela permet au conducteur de retirer ses mains du volant jusqu'à une vitesse de 60 km/h, à condition que celui-ci continue à suivre attentivement la circulation et reste prêt à intervenir à tout moment. L'assistant autoroutier aide à changer de voie en détectant les espaces nécessaires dans le trafic pour se rendre à la sortie. Il amène ensuite le véhicule à la vitesse optimale et amorce le changement de voie de manière autonome.

Mini Countryman SE ALL4 (2024) Cockpit

Le design du véhicule peut être mis en scène de différentes manières grâce à quatre finitions : Essential, Classic, Favoured, John Cooper Works, pour l'extérieur et l'intérieur. Ainsi, la finition Favoured souligne le caractère individuel du Countryman S ALL4 avec des détails particulièrement expressifs. Combiné à l'élégante teinte Melting Silver et aux jantes de 21 pouces au design 950 Rallye Spoke (disponibles comme accessoires), l'aventurier semble robuste et de grande qualité. Des jantes en alliage léger de différents designs et dimensions de 17 à 21 pouces sont disponibles pour le nouveau Mini Countryman.

Dans le cockpit du Countryman, l'écran OLED rond haute résolution occupe une place centrale. Avec un diamètre de 240 mm et une surface en verre de haute qualité, le combiné d'instruments établit un nouveau standard. Pour une utilisation confortable des systèmes d'infodivertissement et d'assistance, le MINI Interaction Unit se rapproche du conducteur et du passager. Grâce au nouveau MINI Operating System 9, toutes les fonctions du véhicule peuvent être commandées intuitivement par le biais d'une touche ou d'un assistant vocal.

Galerie: MINI Countryman S ALL4 (2023)