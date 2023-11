John Cooper Works a vu le jour en 2002 en tant qu'option proposée par les concessionnaires pour la nouvelle Mini Cooper de l'époque. La mise à jour comprenait un nouvel échappement, un calculateur remodelé et quelques autres éléments de performance.

Depuis quelques années, cependant, le badge JCW est devenu la sous-marque de performance à part entière de Mini, à l'instar de BMW M. Et tout comme ses frères bavarois, JCW reste dans l'ère de l'électrique.

Lors d'un entretien avec Mike Peyton, vice-président de Mini Americas, et Christian Wehner, responsable mondial du produit Mini, les deux dirigeants sont restés fermement attachés à la JCW, même si le constructeur s'oriente vers l'électrification.

Mais les JCW EV devront conserver l'expérience de conduite "karting" synonyme de la marque Mini, ce qui peut s'avérer délicat avec des batteries lourdes. L'objectif n'est pas d'avoir la meilleure accélération, explique Christian Wehner, mais plutôt de trouver le "juste milieu" entre la puissance et l'agilité.

L'arrivée des JCW EV ne signifie pas pour autant que les moteurs à essence sont complètement morts (pour l'instant). Jusqu'à ce que le groupe BMW atteigne 50 % d'électrification en 2030, Christian Wehner affirme que la société continuera à produire quatre moteurs à combustion (aux côtés de quatre moteurs électriques) pour ses prochaines voitures JCW.

Quant à la manuelle, nous savons déjà que les Mini manuelles à moteur à combustion sont pratiquement mortes, mais il y a peut-être une lueur d'espoir pour les JCW EV.

"Il est certain que nous nous posons la question de l'électrification au fur et à mesure que l'on s'en rapproche. Si vous souhaitez toujours bénéficier de l'expérience d'une boîte manuelle, comment la rendre possible ? C'est une question qui nous préoccupe, c'est certain."