La plus sportive des Mini Countryman est arrivée, et elle est entièrement nouvelle. Après de nombreux teasers au cours des derniers mois, le constructeur automobile britannique vient donc de dévoiler les détails de la version John Cooper Works, qui arrivera chez les concessionnaires comme année modèle 2024.

Une apparence plus agressive

La John Cooper Works Countryman, peint en Legend Grey, se distingue des autres versions par une apparence nettement plus agressive. La partie avant est, par exemple, dotée d'inserts Chili Red sur les prises d'air. Le même schéma de couleurs se retrouve sur les rétroviseurs extérieurs et le toit, tandis que les phares à LED sont dotés d'un graphisme spécial appelé JCW Signature Mode.

La nouvelle calandre octogonale est rehaussée par des moulures noires brillantes et le nouveau logo JCW, tandis qu'un aileron plus prononcé et quatre sorties d'échappement sont visibles à l'arrière. Les roues de 19 et 20 pouces ont un look spécifique et sont chaussées de pneus 245. Les freins avec étriers Chili Red sont également spécifiques à cette version.

Un habitacle minimaliste

L'intérieur conserve le design minimaliste des autres modèles Countryman. L'écran OLED circulaire sert de centre de contrôle pour différentes fonctions, dont la sélection des modes de conduite Mini Experience Modes. La navigation, la connectivité et les différents réglages de l'éclairage d'ambiance sont également contrôlés à partir de cet écran, tandis que les sièges sport sont exclusifs à cette version JCW. Le tableau de bord a été conçu par Mini en noir et rouge et recouvert de coussins en polyester recyclé. Le volume du coffre, de 460 à 1 450 litres, reste inchangé.

Les performances dévoilées... mais pas les prix

La John Cooper Works Countryman est propulsée par un moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres développant 300 ch et 400 Nm. Le modèle précédent pouvait encore générer 306 ch et 450 Nm à partir du même matériel.

En raison de la perte de puissance et de couple, le nouveau Sport-Countryman a également besoin de 0,3 seconde de plus pour passer de 0 à 100 km/h. Il faut désormais 5,4 secondes. La vitesse maximale de 250 km/h reste toutefois identique, tout comme la transmission intégrale. Le changement de vitesse est désormais assuré par une boîte DSG à sept rapports et non plus par une boîte automatique à huit rapports.

L'équipement de sécurité comprend douze capteurs à ultrasons et quatre caméras qui, avec le pack optionnel Driving Assistant Professional, permettent une conduite autonome de niveau 2. La Mini peut ainsi rouler "seule" jusqu'à une vitesse de 60 km/h sur les routes de campagne et les autoroutes. Nous en saurons plus sur les équipements de série et surtout sur les prix dans les semaines et mois à venir.