Skoda a prospéré sous l'égide du groupe Volkswagen, à tel point que certains préfèrent les modèles de Mladá Boleslav au détriment de ceux de Wolfsburg. Dévoilée ces derniers jours, la Superb de quatrième génération recoupe dans une moindre mesure la Passat puisque cette dernière n'est plus proposée en berline.

La Superb, vaisseau amiral de Skoda

Comme toutes les Skoda, la Superb 2024 est une voiture sans prétention qui s'adresse aux familles et aux opérateurs de flottes en offrant beaucoup d'espace et une praticité inégalée dans ce segment en perte de vitesse. La nouvelle venue n'aura pas à se soucier de l'Opel Insignia, de la Ford Mondeo ou de la Renault Talisman puisqu'elles ont toutes été supprimées. Les berlines moyennes classiques sont rares en Europe, où Peugeot vend encore la 508, Mazda la 6 et Toyota la Camry.

Skoda Superb 2024

Un design extérieur identique à l'ancienne génération

Bien qu'elle soit étiquetée comme une voiture de nouvelle génération, le style de la Superb est évolutif et incarne la définition d'un lifting. Si l'empattement est resté inchangé à 2,8 mètres, des changements notables ont été apportés aux proportions du modèle puisque les deux carrosseries sont désormais plus étroites de 15 mm. La version liftback est plus longue de 43 mm et plus haute de 12 mm que son prédécesseur, tandis que la version break a été allongée de 40 mm et rehaussée de 5 mm.

La carrosserie est nettement plus élégante qu'auparavant puisque le coefficient de traînée du hayon a été abaissé de 10 % pour atteindre un C d de 0,23. Quant à son homologue à toit long, le break apporte une réduction de 15 % du C d à 0,25.

Le reconditionnement a porté ses fruits en termes de garde au toit pour les occupants avant et arrière, tandis que le volume de chargement a augmenté de 20 litres pour atteindre 645 litres pour le liftback et de 30 litres pour atteindre 690 litres pour le break. La taille des jantes en alliage varie de 16 à 19 pouces, et vous avez le choix entre huit couleurs de carrosserie, dont six nouvelles : blanc pur, jaune thé glacé, bleu cobalt, noir ébène, rouge carmin et argent galet.

Un habitacle quasiment repensé

Si le design extérieur reste identique, l'habitacle de la Skoda a été revu en supprimant la plupart des commandes traditionnelles. Il reste une poignée de boutons classiques pour un accès rapide, mais vous utiliserez la plupart du temps les écrans pour accéder aux fonctions. L'écran d'infodivertissement mesurera 10 ou 13 pouces selon le niveau de finition, tandis que l'écran numérique de 10 pouces pour le conducteur sera de série. Moyennant un supplément, un affichage tête haute sera proposé pour la première fois sur la Superb.

Le clou de la console centrale sera ces trois boutons incorporant des écrans de 1,25 pouce. Skoda les appelle Smart Dials et précise qu'ils sont configurables dans le sens où l'on peut choisir ce qu'ils font. Les boutons extérieurs servent à régler le chauffage et la ventilation des sièges ainsi que la température intérieure.

Quant à celle du milieu, elle donne accès au volume, aux modes de conduite, à la climatisation intelligente, à la vitesse du ventilateur et à la direction de l'air. Cependant, vous ne pouvez choisir que quatre d'entre eux à partir du menu d'infodivertissement. Ce Smart Dial central est flanqué de boutons conventionnels pour la ventilation du pare-brise, le chauffage de la lunette arrière, la recirculation de l'air et les fonctions de climatisation automatique.

Essence, diesel et hybride rechargeable

La liste des moteurs comprend les suspects habituels de VAG, à commencer par un moteur à essence de 1,5 litre doté d'une configuration mild-hybrid. Il produit 150 ch (110 kW) et n'est disponible qu'en traction avant. Le moteur 2,0 litres, plus puissant, peut développer 204 ch (150 kW) ou 265 ch (195 kW), ce dernier étant proposé avec une transmission intégrale.

En ce qui concerne le diesel, il n'existe qu'un 2,0 litres de 150 ch (110 kW) à traction avant ou de 193 ch (142 kW) à transmission intégrale. Quel que soit le moteur choisi, Skoda installe une boîte de vitesses automatique à sept rapports et double embrayage. En ce qui concerne la boîte de vitesses, le levier a été déplacé sur la colonne du volant afin de libérer de l'espace entre les sièges.

Strictement familiale, la Superb hybride rechargeable associe un moteur essence 1,5 litre à un moteur électrique pour une puissance totale de 204 ch (150 kW). Partagée avec le nouveau Kodiaq, la configuration électrifiée est uniquement à traction avant et s'accompagne d'une boîte de vitesses DSG à six rapports. Grâce à une batterie de 25,7 kWh, le véhicule peut parcourir plus de 100 kilomètres sans consommer d'essence. Elle peut être rechargée à une puissance maximale de 50 kW, auquel cas il lui faut 25 minutes pour passer de 0 à 80 %. La récupération de l'énergie de freinage permet également de restituer un peu de jus à la batterie.

28 fonctionnalités "Simply Clever"

Il ne s'agirait pas d'une Skoda sans un large éventail d'équipements Simply Clever, et la Superb 2024 en compte pas moins de 28. Certains d'entre eux sont nouveaux, comme les cadrans intelligents mentionnés plus haut et un couvre-charge électrique pour le break. Oui, le grattoir à glace situé à l'intérieur du bouchon du réservoir de carburant est toujours là, de même que le parapluie situé à l'intérieur de la porte du conducteur. Parmi les autres éléments, on trouve des crochets pour sacs pliables dans le compartiment à bagages, un clip pour ticket de parking sur le pare-brise, un lave-glace pour la caméra de recul et un port USB dans le rétroviseur intérieur pour brancher une dashcam.

La nouvelle Superb bénéficie d'un coup de pouce technologique puisqu'elle utilise des phares à LED matriciels plus avancés, avec une luminosité accrue de 40 %. Elle est également disponible avec des amortisseurs adaptatifs améliorés, qui sont de série sur la version phare Laurin & Klement. La luxueuse L&K est disponible avec toutes les motorisations et tous les styles de carrosserie, et propose de série un système audio Canton à 14 haut-parleurs, des sièges avant massants et une sellerie unique en cuir et en similicuir.

La Skoda Superb rénovée ne sera plus fabriquée en République tchèque, mais en Slovaquie, aux côtés de la Volkswagen Passat, qui n'est fabriquée qu'en version familiale.