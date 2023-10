Skoda a dévoilé la deuxième génération de son SUV phare, le Kodiaq. Par rapport à la version précédente, il a radicalement changé : du design, désormais plus mature et moderne, aux dimensions, avec beaucoup d'espace à bord pour les passagers et un coffre à la taille record.

Sous le capot, toute la gamme de moteurs a été mise à jour et une version hybride rechargeable fait son apparition, avec 100 km d'autonomie en mode 100% électrique. Il existe également des versions essence mild-hybrid et diesel.

Le Kodiaq arrivera sur le marché au deuxième trimestre 2024 et les prix n'ont pas encore été annoncés.

Skoda Kodiaq 2024 : dimensions et design

Le Skoda Kodiaq 2024 a grandi : il mesure désormais 4,75 mètres de long, 1,84 mètre de large hors rétroviseurs, 1,66 mètre de haut et son empattement a été porté à 2,79 mètres au profit de l'habitabilité et de la capacité de chargement.

À l'avant, le logo Skoda a été revisité, avec une finition mate, et positionné sur le capot, au-dessus de la grande calandre hexagonale qui, sur demande, peut être éclairée exactement comme sur l'Enyaq électrique.

En dessous, on trouve une fine prise d'air et deux petites lamelles verticales sur les côtés. Tout a été pensé pour l'aérodynamique (le Cx est en effet descendu à 0,28) et le refroidissement : les rétroviseurs extérieurs ainsi que les pare-chocs avant et arrière ont été redessinés, le design des roues est aérodynamique et on trouve également un petit spoiler sur le toit. Le profil est affiné par de grandes roues dont le diamètre varie de 17 à 20 pouces.

À noter que les phares sont divisés : au-dessus se trouvent les feux de croisement, tandis qu'en dessous se trouve le module matriciel à LED qui, par rapport à la version précédente, comporte 50% de segments lumineux en plus et offre un rendement lumineux supérieur de 15%. Ce dernier point est une option, il n'est de série que sur la version haut de gamme Sportline. Les feux arrière peuvent également être entièrement à LED et comportent une fonction d'accueil animée et des clignotants dynamiques.

Skoda Kodiaq 2024 : coffre, espace et technologies

Tout comme la génération précédente, le nouveau Skoda Kodiaq peut également compter sept places, les passagers de la troisième rangée disposant désormais de plus d'espace pour la tête et les genoux. Quant au compartiment à bagages, il a gagné 75 litres pour atteindre une capacité minimale totale de 910 litres, et de 2 105 litres en rabattant la deuxième rangée. En revanche, si l'on opte pour la version sept places, il passe de 340 litres derrière la troisième rangée de sièges (845 litres en n'utilisant que cinq des sept sièges) à 2 035 litres.

Depuis le siège du conducteur, le regard se pose immédiatement sur les deux écrans d'instrumentation (10") et d'infodivertissement (13"), avec un tableau de bord au design moderne, aux lignes épurées, et en même temps renvoyant un sentiment de qualité grâce à la combinaison de différents matériaux.

Pour la première fois sur une Skoda, le levier de vitesse DSG est monté sur la colonne de direction, ce qui permet de maximiser l'espace sur le tunnel central. On trouve également un nouvel affichage tête haute et cinq prises de recharge USB-C de série, trois à l'avant et deux à l'arrière, ainsi qu'une plaque pour la recharge par induction des smartphones.

Skoda Kodiaq 2024 : essence, diesel, hybride

Au sommet de la gamme se trouve l'hybride rechargeable qui associe un moteur à essence de 1,5 litre à un moteur électrique pour une puissance totale de 204 ch. La traction est assurée par une transmission automatique à double embrayage à six rapports. Selon les données déclarées, le nouveau Kodiaq parcourrait plus de 100 km en mode 100% électrique, en s'appuyant sur un chargeur embarqué de 11 kW AC et 50 kW DC.

Les autres motorisations disponibles sont deux essence et deux diesel, tous couplés de série à une boîte de vitesses DSG à 7 rapports. Le 1,5 TSI essence de 150 ch est le premier de la gamme à bénéficier de la technologie mild-hybrid, qui utilise un alterno-démarreur 48 volts et une batterie lithium-ion de 48 volts. Les deux variantes diesel sont toutes deux des 2,0 litres avec des puissances de 150 et 193 ch, cette dernière pouvant être combinée à la transmission intégrale.

Notons aussi les amortisseurs à commande électronique qui s'appuient sur le nouveau système DCC Plus Dynamic Chassis Control à double valve. En termes d'équipements, les derniers systèmes d'aide à la conduite ne manquent pas.