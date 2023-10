Le célèbre constructeur automobile britannique BAC, spécialisé dans la construction de voitures de sport légères, a livré la première unité de sa nouvelle Mono à un client de Californie. Cet événement capital fait suite à la présentation de la Mono lors de la prestigieuse Monterey Car Week à Carmel en 2023.

Le showroom de BAC à Newport Beach a servi de toile de fond à la présentation officielle de la Mono à son nouveau propriétaire. Le processus de personnalisation de la voiture a été le fruit d'une collaboration entre le client et l'équipe de conception du constructeur automobile. Le résultat est une monoplace qui rend hommage à la riche histoire du sport automobile tout en dégageant un charme futuriste et une finition extérieure Metallic Liquid Silver avec des accents Aegean Sea. BAC précise que le processus de peinture méticuleux a duré plus d'une semaine et a été exécuté entièrement à la main. À l'intérieur du cockpit de la Mono, le thème de l'esthétique inspirée du sport automobile se poursuit.

Galerie: Bac Mono (2024)

16 Photos

"Nous sommes ravis de remettre le premier exemplaire de notre nouvelle Mono Supercar", a déclaré Neill Briggs, cofondateur de BAC et responsable du développement des produits. "Il est tout à fait approprié que cette nouvelle Mono fasse ses premiers tours de roue en Californie après la présentation mondiale de notre monoplace haute performance de nouvelle génération à la Monterey Car Week le mois dernier."

Sous le capot, la BAC Mono 2024 est équipée d'un moteur atmosphérique de 2,5 litres réglé par Mountune, qui délivre une puissance remarquable de 311 chevaux. Il s'agit d'un moteur axé sur la piste qui permet à la voiture de passer de 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes.

BAC étend ses activités

Avec un poids de seulement 570 kg et une répartition du poids entre l'avant et l'arrière de 41:59, la Mono promet une expérience de conduite exaltante. D'autres améliorations apportées à la suspension et au châssis, ainsi qu'une nouvelle boîte à air en carbone, rehaussent sa maniabilité et ses performances.

En 2024, BAC prévoit d'introduire une version turbocompressée de la Mono, qui pourrait être équipée du moteur Ford EcoBoost de 2,3 litres de la Focus ST. Cette initiative vise à adapter le Mono aux marchés dotés de réglementations strictes en matière d'émissions, garantissant ainsi son attrait continu pour les passionnés d'automobile du monde entier.

Galerie: BAC Mono 2024