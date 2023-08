Peu de voitures de sport sont aussi pures que la BAC Mono. La nouvelle monoplace a fait une apparition à la Monterey Car Week 2023 avec des éléments de conception tout neufs, mais subtils, influencés par la Mono R. Cette Mono semble désormais légèrement plus courbée et l'arrière accueille un spoiler optimisé pour plus d’aérodynamisme.

Le cœur de cette voiture est alimenté par un moteur de 2,5 litres à aspiration naturelle, peaufiné par Mountune, qui produit 311 chevaux et 313 Newton-mètres de couple. Cela représente une augmentation de 6 ch et 5 Nm pour la machine axée sur la piste qui ne pèse que 570 kilogrammes, soit 10 kg de moins qu'auparavant.

Le moteur à essence à quatre cylindres d'origine Ford tourne à 8 000 tr/min et achemine la puissance aux roues arrière via une transmission séquentielle à six rapports que l’on peut configurer. Selon BAC, la Mono mise à jour sprinte à 100 km/h en seulement 2,7 secondes (soit une baisse de 0,1 s), ce qui en fait l'une des voitures de route thermique les plus rapide de tous les temps en terme d’accélération.

L’une des meilleures machines de performance ?

Avec 546 ch par tonne et une répartition du poids avant/arrière de 41:59, la Mono reste l'un des meilleurs moyens de s'amuser au volant. Elle est disponible avec un assortiment de pneus Pirelli, y compris des Trofeo R spécialement conçu pour le Mono. D'autres mises à jour de la suspension et du châssis ont amélioré la maniabilité tandis que le moteur reçoit une nouvelle boîte à air en carbone.

En 2024, BAC présentera une version turbocompressée qui devrait utiliser une adaptation du moteur EcoBoost de 2,3 litres de Ford que l'on trouve dans la Focus ST. Cela permettra à la Briggs Automotive Company de vendre la voiture sur les marchés où il existe des réglementations strictes en matière d'émissions.

En attendant, la production de la dernière Mono a déjà commencé à Liverpool et BAC est heureux d'annoncer que le constructeur a reçu des commandes du monde entier. Les premières livraisons devraient avoir lieu juste après la Monterey Car Week qui s’est tenue du 11 au 20 août.