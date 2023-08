BAC (Briggs Automotive Company) prépare une nouvelle supercar monoplace qu'elle dévoilera le 17 août à l'occasion de la Monterey Car Week. La grande présentation aura lieu à la House of BAC, à deux pas de The Quail. C'est la première fois que la société participe officiellement à l'événement de Pebble Beach et elle a une grande nouveauté à présenter.

BAC ne donne pas beaucoup de détails sur le nouveau modèle qui viendra épauler la Mono R dans son catalogue. Toutefois, la société indique dans son communiqué de presse qu'elle a conçu la nouvelle voiture pour offrir une expérience de conduite différente par rapport à sa sœur la Mono R. Elle "ajoutera une nouvelle dimension à l'offre actuelle de la société".

Une courte vidéo teaser montre un mystérieux modèle Mono dans l'ombre qui est probablement le nouveau modèle. Cependant, l'obscurité est telle qu'il est impossible de discerner des détails concrets. Il y a des indices concernant la carrosserie, le cockpit et la suspension, mais pas assez pour déterminer ce que nous devrions voir la semaine prochaine.

Le lancement d'un nouveau modèle intervient à un moment crucial pour l'entreprise. À la fin de l'année dernière, elle a produit sa 150e Mono, une Mono R très convoitée avec une livrée argent satiné et des accents Highlighter Yellow. Le modèle est équipé d'un moteur quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres développant 342 chevaux. Il ne pèse que 560 kilos.

La société a également étendu son réseau de vente au détail en Allemagne, à Singapour et en Malaisie, portant le nombre de ses pays d'exportation à 48 l'année dernière, et elle ne ralentit pas. En juin, BAC a annoncé qu'elle étendrait son réseau de concessionnaires aux États-Unis, en ajoutant trois nouveaux concessionnaires à Philadelphie, Greenwich et Newport Beach. Au début de l'année, le constructeur a embauché un nouveau président, Mike Flewitt, ancien PDG de McLaren, pour diriger l'entreprise.

BAC propose la Mono R de 342 chevaux et la Mono à peine moins puissante. Cette dernière développe 300 ch grâce à son moteur de 2,5 litres, qui lui permet d'atteindre les 100 km/h en 2,7 secondes. Sa vitesse de pointe est de 270 km/h. BAC sera l'une des nombreuses révélations de la Monterey Car Week de cette année. De grands constructeurs automobiles et les fabricants de véhicules exclusifs tel que Lamborghini ou Bugatti présenteront également des nouveautés à Pebble Beach et à The Quail, et nous nous attendons à d'autres annonces d'ici le début des événements, le 17 août.