Skoda est d'humeur festive cette semaine car le trois millionième SUV est sorti de la chaîne de montage. Il s'agit d'un Kodiaq noir version Sportline, assemblé dans l'usine de Kvasiny, en République tchèque. Pour le constructeur local, l'aventure des SUV a commencé en 2009 avec la Yeti, avant que le Kodiaq ne rejoigne la gamme en 2016. Un an plus tard, le Karoq compact a débarqué, suivi par le SUV compact Kamiq en 2019.

Une gamme qui représente 50% des ventes de Skoda

La gamme de SUV s'est encore élargie en 2020 avec l'Enyaq et l'Enyaq Coupé entièrement électriques. Bien qu'il s'agisse de modèles mondiaux, Skoda a également introduit quelques modèles régionaux tels que le Kamiq GT et le Kodiaq GT, disponibles seulement en Chine. Il existe également un crossover Kushaq fabriqué en Inde pour le marché local, avec des plans pour expédier des kits CKD au Vietnam où l'assemblage commencera dans la seconde moitié de 2024.

Skoda Kodiaq (2024) camouflé

De tous les SUV fabriqués par Skoda, le Kodiaq est de loin le plus populaire. Il compte au total 841 900 ventes, y compris celles du modèle GT vendu en Chine. Le Karoq vient ensuite avec 705 800 unités, suivi de près par la Yeti avec 684 500 exemplaires jusqu'en 2018, date à laquelle la production s'est arrêtée. Les Kamiq et Kamiq GT ont collectivement généré 537 100 ventes, tandis que les Enyaq et Enyaq Coupé "zéro émission" ont été vendus 166 900 fois. Enfin, le Kushaq a trouvé 63 900 foyers à ce jour.

Une gamme qui continue de s'élargir

Produits en République tchèque, en Chine, en Inde, en Ukraine et en Slovaquie, les SUV représentent actuellement près de la moitié des livraisons mondiales de Skoda. Le Kodiaq se prépare à recevoir sa deuxième génération, dont la première mondiale est prévue dans les semaines à venir. Il s'agira d'un modèle jumeau du Volkswagen Tiguan récemment introduit en 2024 et il sera enfin doté d'une variante hybride rechargeable avec une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.

En 2025, l'Enyaq et l'Enyaq Coupé de nouvelle génération seront lancés, tandis qu'un SUV électrique sept places plus grand est prévu pour 2026. Ce dernier a déjà été présenté en avant-première par le concept Vision 7S et prendra la forme d'un SUV familial à trois rangées mesurant environ 4,9 mètres de long pour offrir un "énorme espace intérieur".