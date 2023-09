Récemment à Munich, Volkswagen a présenté sa dernière Passat Break ainsi que l'ID.GTI Concept, qui préfigure le futur électrique de la marque. Mais alors que le salon de l’auto allemand a pris fin depuis le 10 septembre, le constructeur basé à Wolfsbourg n’en a pas fini avec les nouveautés et à dévoilé deux nouveaux modèles à Paris vers 10h, ce matin, en simultané avec l’Allemagne, l’Angleterre et les Pays-Bas. Motor1 était présent pour l’occasion.

Le Tiguan n'est pas resté caché bien longtemps.

Les deux véhicules en question ne sont autre que le T-Cross restylé et le Tiguan de troisième génération, qui a été aperçu pour la toute première fois. Il s’agissait d’une révélation importante pour Volkswagen étant donné que le Tiguan est le SUV le plus vendu de la marque avec plus de 7,5 millions d’exemplaires écoulés depuis 2007 et que le constructeur n’a jamais aussi bien marché en France depuis ces sept dernière années. Mais est-il vraiment innovant ?

Plutôt joli en bleu ce T-Cross.

Un nouveau design ? Circulez y’a rien à voir

Après une cérémonie tout en musique, d’une dizaine de secondes et accompagnée d’une vidéo de fond, le voile a enfin été levé sur ce Tiguan et force est de constater que pour ce qui est du design, il n’y a rien de révolutionnaire. Issu de la plateforme MQB Evo (comme le dernier Touareg), il ressemble non seulement à son prédécesseur mais fait aussi penser à un ID.4 plus costaud (voir ci-dessous). Cette ressemblance avec le modèle électrique n’est d’ailleurs pas un hasard mais nous y reviendrons.

Mein gott j'ai oublié mon texte !

Pourtant, Gerrit Heimberg, le Directeur Volkswagen France qui a assuré la présentation du nouveau modèle, affirme qu’il s’agit d’une voiture "dotée d’innovations majeures qui marque le retour de la qualité et des émotions."

Un concentré de technologie

Les véritables changements sont axés sur les nouvelles technologies qu’embarquent ce véhicule. Le fait d’avoir utilisé la version Evo de la plate-forme MQB a permis l’intégration d’une nouvelle architecture logicielle. Ainsi, le nouvel écran tactile central, placé plus haut qu’auparavant, mesure 15 pouces et sa taille a permis l’arrivée de la quatrième génération du système d’info-divertissement MIB, annoncée comme plus ergonomique.

Globalement, l’intérieur est monté en gamme que ce soit en terme de style ou par rapport aux matériaux utilisés. Le gros bouton à droite du conducteur, sert notamment a modifier les couleurs de l’intérieur du véhicule ce qui donne des effets lumineux et une ambiance très réussie.

Ces ambiances lumineuses valent le coup.

Cette troisième génération obtient de nouveaux phares Matrix LED HD, avec l’intégration de 19 200 LED d’une portée de plus de 500 mètres. La voiture est bourrée d’aides à conduite avec notamment l’arrivée du "Park Assist Pro", qui permet de sortir son véhicule d’une place de parking rien qu’avec son smartphone.

Ce modèle offre aussi un bel espace et son coffre gagne 37 litres pour offrir un volume de 652 litres, banquette coulissante en place. Avec sa transmission intégrale sur certaines versions, la voiture peut tracter jusqu’à 2300 kg.

Ce nouveau Tiguan est doté de tous types de moteurs. Le 2.0 TSI 2 produit entre 204 et 265 ch selon la version, tandis que le 2.0 TDI développe entre 150 et 193 ch. Inévitablement, le SUV obtient quelques variantes hybrides avec le 1.5 eTSI doux de 130 à 150 ch ou l’hybride rechargeable qui produit entre 204 et 272 chevaux.

Cependant, toutes les motorisations sont uniquement accompagnées d’une boîte de vitesse automatique. Antoine Gaston-Breton, Directeur Marketing & Communication chez Volkswagen France, était aussi présent à l’évènement et s’est attardé sur ces moteurs hybrides.

"La nouvelle batterie de nos versions hybrides est d’environ 19 kWh, ce qui est une évolution significative. Cela permet au Tiguan de parcourir 100 km en full électrique, avec une puissance de recharge améliorée qui passe à 11 kW, contre 3,6 sur la version précédente. La voiture peut dorénavant se charger sur du courant continu ce qui permet de remplir la batterie en moins d’une demi-heure. Cette évolution est parfaite pour le trajet quotidien des français qui est d’environ 40 km."

Le petit SUV intelligent

Avec tout ces informations autour du Tiguan, on en oublierai presque le T-Cross qui attendait les invités, à découvert, dès leur arrivée. Ce modèle est encore jeune dans la grande histoire de Volkswagen puisque la première génération est apparue en 2019, mais il n’en demeure pas moins un succès puisque 1,2 millions d’exemplaires ont été vendus jusqu’à présent.

Les phares sont dotés du système matriciel IQ.Light.

Ce SUV "compact-urbain" est plus habile que ces cousins, le Tiguan et le Touareg, étant carrément surnommé "le petit SUV malin et intelligent" par Gerrit Heimberg. L’extérieur est de nouveau semblable à la version précédente tout comme l’intérieur, plutôt simple, qui se pare tout de même d’un nouvel écran central de 9,2 pouces au maximum.

Mais on trouve tout de même quelques nouveautés (heureusement). La qualité du l’intérieur est un poil meilleure et les phares à LED s’adaptent en continu et non plus par crans. Une bande lumineuse s’est également fait une place sur la face avant. Corentine David, qui gère le projet autour du T-Cross et du Taigo, nous en a dit un peu plus concernant ce SUV de poche.

"Son coffre offre tout de même un bel espace de 388 litres et une fois la banquette baisée, il passe à 455. En terme de motorisation, on retrouve un 3-cylindres 1,0 TSI de 95 ch en boîte manuelle et une version à 115 ch en dsg. Il y aura aussi une variante 1,5 L de 150 ch qui arrivera un peu plus tard. Le modèle que vous voyez est dans sa finition style et cette couleur bleue est nouvelle. On a également une version jaune raisin qui sera disponible."

L’électrification : le cœur du projet Volkswagen

Comme évoqué précédemment, le Tiguan voit l’arrivée de l’hybridation et son design semblable à l’ID.4 n’a rien d’une coïncidence. Volkswagen n’a cessé de rappeler lors de cette présentation que l’électrification de sa gamme était une priorité, bien que les modèles thermiques ne soient pas totalement mis de côté (ils s’adaptent avec l’hybride). Ainsi, 11 nouvelles ID seront lancées d’ici 2027.

En attendant, le nouveau Tiguan, de base, a été fixé à 36 600 € en Allemagne, on peut donc supposer qu’il tournera autour de 40 000 € dans l’Hexagone. Pour le T-Cross, c’est légèrement en dessous : les prix débutent à 25 700 € pour la version standard et comptez 32 030 € pour la Style (DSG d’office) ainsi que 32 340 € pour la R-Line. Les livraisons débuteront début 2024.

