Volkswagen a officiellement dévoilé la Golf Black Edition sur le marché britannique, proposant la populaire Golf dans un design sombre et spectaculaire. Cette nouvelle version se situe entre les versions R-Line et GTE de la Golf au Royaume-Uni et présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes.

Une série d'équipements spécifique

La Golf Black Edition est équipée de jantes noires de 18 pouces spécialement conçues. Ces jantes ont cinq rayons incurvés, appelés Bergame, et se distinguent par une séparation en Y de la jante. En outre, le verre teinté à l'arrière est l'un des détails les plus importants de cette édition spéciale.

Galerie: Volkswagen Golf Black Edition

4 Photos

L'intérieur est équipé de série du Pack Hiver, qui comprend des sièges avant chauffants et un volant chauffant en cuir. En outre, Volkswagen propose des équipements tels qu'une caméra de recul et des phares LED Plus. Sous le capot, il y a trois moteurs différents avec des options de puissance différentes. Il s'agit d'un moteur 1,5 litre turbocompressé de 148 ch, d'une version hybride légère avec une boîte de vitesses automatique à sept rapports et d'un moteur 2,0 litres turbocompressé de 187 ch.

La Golf, un avenir en pointillés

Cependant, l'avenir de la Golf est incertain à l'heure actuelle. Thomas Schäfer, président de la marque Volkswagen, a déclaré dans une interview en 2022 qu'aucune décision n'avait encore été prise quant à la production de la neuvième génération de la Golf. Cette incertitude est liée à des réglementations plus strictes en matière d'émissions en Europe et à l'accélération du processus d'électrification.

Volkswagen a également partagé sa vision de l'avenir électrifié de la famille Golf avec le concept ID. GTX dévoilé au salon de l'automobile de Munich. Ce concept montre comment la rapide citadine pourrait évoluer à l'avenir et présente un intérieur doté d'une instrumentation rétro frappante.

On ne sait pas aujourd'hui si cette version arrivera sur le Vieux Continent, mais l'espoir reste de mise. Aimeriez-vous voir cette édition spéciale faire son apparition sur le marché hexagonal ?