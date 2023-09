Dans l'avenir électrique de Volkswagen, il y aura aussi de la place pour les voitures de sport. C'est ce qu'a démontré le concept ID.GTI présenté au salon de Munich et ce que confirment les premières photos espions de l'ID.3 GTX, la variante la plus vigoureuse de la compacte zéro émission de Wolfsburg.

Après de nombreuses rumeurs, voici donc les premières photos de ce qui ressemble à s'y méprendre au prototype de la GTX dont on parle tant et qui pourrait faire son apparition dans le courant de l'année 2024.

Une identité cachée

Il n'y a pas de badges spécifiques ou d'inserts sportifs pour donner une confirmation absolue, mais il y a plusieurs indices qui nous font comprendre à quel point cette ID.3 est différente des autres. Le plus évident est sans aucun doute la garde au sol réduite, probablement obtenue grâce à une nouvelle suspension sportive. Ensuite, certains détails de la carrosserie ont été soigneusement camouflés, notamment à l'avant et à l'arrière.

En fait, à l'avant, on peut voir de grandes prises d'air sur les côtés, juste sous les phares, qui ont été camouflées avec du ruban noir. À l'arrière, en revanche, on trouve un diffuseur camouflé comme jamais auparavant.

La transmission intégrale en vue

Pour l'instant, il n'y a pas d'information officielle sur le groupe motopropulseur de la Volkswagen. Actuellement, la ID.3 n'est disponible qu'avec un groupe motopropulseur à traction avant de 204 ch et une autonomie proche de 550 km avec une batterie de 77 kWh (la variante à 58 kWh s'arrête à environ 430 km).

Certains pensent que le GTX sera équipé d'un double moteur électrique et d'une transmission intégrale, peut-être en tirant pleinement parti de la solution trouvée sur les ID.4 et ID.5 GTX, qui développent 299 ch.

Sur l'ID.3, plus compact, ce groupe motopropulseur pourrait être encore plus satisfaisant, avec un 0-100 km/h en 5-5,5 secondes environ et une meilleure agilité dans les virages. Mais nous aurons le temps d'en reparler dans les mois à venir.