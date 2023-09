Volkswagen s'étant engagé à ne produire que des voitures électriques en Europe à partir de 2033. Ce que vous voyez ici, c'est probablement la dernière génération de Passat à moteur thermique.

Selon nous, ce serait une erreur de retirer la Passat du catalogue Volkswagen à l'ère des véhicules électriques étant donné son importance. Il y a donc de fortes chances qu'elle survive à la disparition des véhicules thermiques. Après tout, les responsables de Wolfsburg ont déjà confirmé que les noms emblématiques tels que Golf et GTI n'allaient pas disparaître.

La nouvelle Passat que nous avons photographiée au salon de Munich ne porte pas le label "Made in Germany". Avec le nouveau modèle portant le nom de code interne B9, le groupe VW a délocalisé la production de sa voiture à Bratislava, en Slovaquie. Elle y sera construite en même temps que la Superb nouvelle génération. Alors que la Passat fait ses adieux à la berline, Skoda continuera à vendre les versions liftback et break. Fait amusant, la nouvelle Passat a été développée par le constructeur tchèque.

La nouvelle Volkswagen Passat au Salon de Munich

Pour ce qui est de la voiture qui nous intéresse ici, elle fait certainement partie des Passat les plus chères disponibles. Il s'agit non seulement d'une version eHybrid dotée d'un groupe motopropulseur électrifié, mais aussi de la version phare R-Line, équipée de jantes de 19 pouces optimisées pour l'aérodynamique. Heureusement, il n'y a pas de fausse sortie d'échappement, comme c'était le cas avec la Passat R-Line de la génération précédente.

Il convient de noter que VW a considérablement agrandi la Passat, puisque la longueur totale a augmenté de 144 millimètres pour atteindre 4,9 mètres, tandis que la largeur a augmenté de 20 mm pour atteindre 1,8 m. Les ingénieurs ont allongé l'empattement du break de 50 mm pour le porter à 2,8 m afin d'augmenter l'espace pour les jambes à l'arrière.

L'espace de chargement est, comme on pouvait s'y attendre, très volumineux, puisqu'il est plus que jamais lié mécaniquement à la Superb. Le volume augmente de 40 litres pour atteindre 690 litres avec les sièges arrière en place. En rabattant la banquette, on obtient un volume de 1 920 litres, soit 140 litres de plus qu'auparavant.

VW commercialisera la nouvelle Passat en Europe au premier trimestre 2024. Techniquement, la berline n'est pas encore condamnée, puisqu'il est encore possible d'en acheter une en Chine, où elle est fabriquée localement. En fait, l'esprit de la Phaeton reste vivant dans la Phideon, une berline de grande taille, bien qu'elle ne soit pas aussi sophistiquée que la regrettée berline haut de gamme. À ce propos, VW voulait donner à la Phaeton une deuxième génération avec des moteurs V8 TDI et W12, mais le projet a finalement été abandonné.