La semaine dernière, Volkswagen présentait les images de la seconde génération de la Phaeton qui n'a malheureusement jamais été commercialisée. Comme nous l'avons expliqué dans notre article, la Phaeton D2 allait naître à un moment critique pour la marque de Wolfsburg.

Il a finalement été décidé de ne pas présenter et de ne pas lancer une seconde génération de la Phaeton, bien qu'un prototype ait été réalisé et que Volkswagen a dévoilé en ce mois de juillet 2022 à l'occasion du 20e anniversaire de la berline de luxe.

Volkswagen n'a pas révélé les détails techniques de ce modèle mort-né. Le magazine allemand Auto Motor und Sport est donc allé à la pêche aux infos pour découvrir que la berline allait exclusivement exister avec un empattement long. Sa longueur aurait été de 5,3 m, soit la même valeur que l'actuelle Mercedes-Benz Classe S "Limousine".

Le magazine a aussi obtenu des informations sur les motorisations. Comme vous l'imaginez, la VW Phaeton D2 allait être proposée avec différentes motorisations. La version standard devait embarquer un moteur V6 essence et diesel développant respectivement 340 et 286 ch. Le constructeur allemand prévoyait même le lancement d'une version PHEV basée sur le V6 essence et développant une puissance cumulée de 455 ch. On dit que la voiture aurait été capable de se recharger grâce à un système par induction.

Pour les gros rouleurs européens, un V8 TDI était prévu. Enfin, au sommet de la gamme, Volkswagen allait motoriser sa Phaeton grâce à un moteur W12. Nous ignorons sa puissance, mais sachez qu'il développe 650 ch et 900 Nm de couple sous le capot de la Bentley Continental GT Speed.

Si la deuxième génération de la Phaeton n'a pas été retenue, il faut se rappeler qu'en 2015 Volkswagen était impliqué dans le scandale du Dieselgate. Le constructeur devait mettre ses véhicules en conformité et payer de lourdes amendes dans plusieurs régions du monde. Pour ne rien arranger, la première génération représentait un gouffre financier. La marque perdait 28 000 € pour chaque exemplaire vendu !