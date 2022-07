Il n'est pas si rare qu'une voiture soit annulée à un stade avancé de son u développement, mais il est rare que nous ayons l'occasion de jeter un bon coup d'œil à un projet avorté. La Phaeton D2 (nom de code du segment D, modèle de deuxième génération) a été conçue en 2014 et était presque prête à entrer en production.

Elle était censée mesurer plus de 5,3 mètres de long et profiter des dernières technologies du groupe VW en même temps que la dernière Audi A8.

Thomas, de Autogefühl, a eu l'occasion de s'approcher de la Phaeton D2, qui a été développée sur la plateforme MLB Evo, tout comme l'A8. Les concepteurs ont fait un usage généreux du chrome à l'extérieur, notamment pour les jantes brillantes de 21 pouces et de nombreuses pièces de garniture. Nous avons presque envie de dire qu'elle aurait pu porter les quatre anneaux d'Audi.

Volkswagen Phaeton de seconde génération (annulé)

L'intérieur luxueux abrite ce que VW appelle l'Innovision Cockpit, qui a finalement été mis en production sur le Touareg. Cette Phaeton cochait toutes les cases des voitures de luxe, avec une abondance de cuir et d'Alcantara, ainsi que des surfaces en bois et en métal.

Les buses d'aération dans les montants B, le système de divertissement à l'arrière et les portes à fermeture souple sont des caractéristiques d'une berline haut de gamme. Nous pourrions en dire autant de l'espace généreux pour les jambes à l'arrière et de la console centrale à l'arrière avec un écran et des boutons pour contrôler les sièges et d'autres fonctions.

Il est intéressant de noter que la Phaeton était censée recevoir des vitres latérales électrochromiques, une technologie que l'on ne trouve que dans les modèles ultra-haut de gamme pour le toit ouvrant. En appuyant sur un bouton, l'utilisateur peut passer d'une vitre opaque à une vitre transparente et vice versa.

Elle devait aussi recevoir une motorisation hybride rechargeable capable de se recharger par induction, et des boutons tactiles capacitifs sur le volant, que l'on trouve désormais sur certains modèles VW, ont également été installés.

Le designer du groupe VW, Klaus Zyciora, qui était en charge du design de la marque principale lorsque la Phaeton D2 était en cours de développement, a admis que la voiture avait été abandonnée en raison du Dieselgate et de la décision subséquente de miser sur les VE. Certains éléments ont été introduits dans le Touareg, mais une nouvelle berline haut de gamme n'est pas à l'ordre du jour pour le moment.