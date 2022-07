La Phaeton est la grande berline de luxe de Volkswagen. La première génération a été lancée en 2002 et a duré jusqu'en 2016 sous différentes phases. Ce modèle n'a depuis pas été renouvelé, on pensait que Volkswagen l'avait définitivement arrêté car les ventes n'étaient pas au rendez-vous, mais le constructeur vient de révéler qu'une seconde génération était prête à être commercialisée.

Si elle n'a jamais été montrée au public et à la presse, c'est parce que Volkswagen a stoppé net son lancement. Le constructeur de Wolfsburg avait mieux à faire et devait se reconstruire suite au Dieselgate qui a secoué l'industrie automobile dès septembre 2015, et qui lui a valu des amendes à hauteur de plusieurs milliards d'euros.

La Phaeton n'était clairement pas une priorité, les dirigeants de Volkswagen ont préféré garder leur argent pour mettre les voitures concernées par le Dieselgate aux normes, et investir dans l'électrique à travers une nouvelle plateforme que l'on connaît aujourd'hui sous le nom MEB.

On peut donc dire que la Volkswagen Phaeton n'a pas été conçue au bon moment. Elle avait pourtant tout pour plaire avec un design assez réussi qui rappelle quelque peu la Skoda Superb ou l'Audi A6 à l'arrière. D'ailleurs, cette génération avait été dessinée par Jozef Kabaň qui a travaillé pour Skoda avant de basculer chez BMW puis Volkswagen en 2020.

La Phaeton mise sur le luxe et l'espace. Les passagers arrière sont assis sur des sièges individuels séparés par une large console centrale. On y retrouve des écrans et des matériaux de bonne facture tels que le bois ou le cuir. Dans la partie avant, la Phaeton emprunte le combiné d'instrumentation ainsi que l'écran central au Touareg. Même le levier de vitesses et les porte-gobelets sont similaires à bord de ces deux modèles.

Cette voiture était censée reposer sur la plateforme MLB Evo. Volkswagen a produit un prototype fonctionnel de la Phaeton qui vient d'être présenté en juillet 2022 pour célébrer son 20e anniversaire.