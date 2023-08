L'emblème GTI est associé aux modèles les plus performants. La Polo GTI et la Golf GTI font partie des classiques. Mais il y a aussi la up! GTI, la Lupo GTI, la Scirocco GTI et même la Passat GTI.

Bien que Volkswagen se dirige vers un avenir électrique inévitable, le constructeur allemand a promis de conserver les modèles emblématiques GTI et R à l'ère électrique. La marque a aussi indiqué que l’appellation GTX est réservée aux versions hautes performances des ID.4, ID.5 et des modèles ID.Buzz et ID.3, pas encore sortis.

Galerie: Volkswagen ID. Buzz LWB (2023)

30 Photos

Cependant, le patron de Volkswagen, Thomas Schäfer, a également déclaré, en 2022, que la production de l'ID.3 GTX n'était pas encore tout à fait certaine, puisque les GTI et R continueront d'être proposées. En attendant, il semble que le constructeur fasse ses premiers pas vers l'électrification des modèles GTI.

Le 25 juillet, Volkswagen a entrepris les démarches juridiques nécessaires pour obtenir les droits sur un nouveau design. Une demande de marque auprès du DPMA (Office allemand des brevets et des marques) nous montre à présent un logo GTI mis à jour. Alors que le "G" et le "T" apparaissent quasiment inchangés, le "I" a cédé la place à un flash. Un changement prévisible mais peu susceptible de se matérialiser dans un avenir proche.

Golf ou pas Golf ?

Si l'on consulte notre boule de cristal, une Golf GTI électrique a peu de chance d'arriver sur le marché dans les années à venir car Volkswagen va mettre à jour la huitième génération de la voiture compacte en 2024. Cela signifie que le modèle rénové sera probablement en vente jusqu’à la fin de la décennie.

Galerie: VW Golf GTI 40th Anniversaire 2023

6 Photos

Mais il pourrait très bien y avoir une GTI électrique qui ne ne porte pas le nom de Golf. Le concept ID.2all (voir ci-dessous), présenté en mars dernier, sera converti en modèle de série en 2025. Mais il est encore trop tôt pour dire si Volkswagen a l'intention de donner à la petite voiture le traitement GTI complet. Contrairement à l'ID.3 avec sa propulsion arrière, le plus petit modèle aura un moteur avant, ce qui le rendrait plus adapté à la nouvelle sous-marque.

En fait, Kai Grünitz, membre du conseil d'administration de Volkswagen pour le développement technique, a déjà indiqué qu'un dérivé plus sportif de l'ID.2all prêt pour la production est en cours de développement. Il est vrai que ce concept a un certain potentiel et a sa présentation, il était homologué pour accélérer de 0 à 100 km/h en moins de sept secondes.