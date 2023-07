Il y a environ un mois, Volkswagen a confirmé que le Tayron de nouvelle génération deviendrait un produit mondial. Actuellement, le SUV est vendu dans sa première génération exclusivement en Chine, mais pour le modèle de deuxième génération, il sera également disponible aux États-Unis et en Europe sous des noms différents. Il devrait arriver sur le marché vers 2015, notre rendu exclusif donne un aperçu précoce et précis du nouveau Tayron.

En Europe, vous verrez donc apparaitre le Tayron dans la gamme déjà très large des véhicules Volkswagen. Il partagera la même plateforme MQB Evo que le Tiguan nouvelle génération et disposera de sept places. Les images de la troisième génération du Tiguan publiées récemment (voir au bas de cet article) constituent une base solide pour nos dessins numériques, même s'il convient de souligner que les deux véhicules auront probablement des faces avant distinctes.

Le lien entre le nouveau Tiguan et la Tayron destiné aux marchés mondiaux devrait être très perceptible au niveau des moteurs. Il faut s'attendre à une sélection de moteurs turbocompressés à essence et diesel couplés à une transmission à double embrayage, ainsi qu'à un nouveau groupe motopropulseur hybride rechargeable partagé avec d'autres modèles du groupe Volkswagen. Le TSI 1,5 litre en configuration PHEV fonctionnera en tandem avec une DSG à six vitesses et disposera d'une batterie plus importante de 25,7 kilowatts-heure. Les mêmes caractéristiques ont été confirmées pour la nouvelle Skoda Superb un peu plus tôt dans la semaine.

L'intérieur de la nouvelle Tayron sera largement basé sur l'habitacle du Tiguan. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à un écran de 15 pouces sur la console centrale pour le système d'infodivertissement et une large gamme de systèmes d'aide à la conduite. Selon le niveau de finition, on peut s'attendre à des caractéristiques telles que des phares à LED et une suspension adaptative.

Comme indiqué plus haut, le Tayron sera vendu sous le nom de nouveau Tiguan et un dérivé coupé à cinq places serait également en cours de développement. Un tel véhicule existe déjà en Chine sous le nom de Tayron X, mais il est basé sur la première génération du SUV à sept places. En parlant de noms, le Tiguan Allspace cessera d'exister après le lancement du Tayron vers 2025.

