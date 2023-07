La troisième génération du VW Tiguan est en route et les dernières photos des mulets d’essais offrent un premier aperçu de la variante hybride rechargeable du SUV avec la conduite à gauche et à droite.

Désignée sous le nom de Tiguan eHybrid, cette version ne semble pas trop différente des autres variantes du modèle. L’avant se compose d'une large calandre avec des éléments chromés en forme de support sur les bords extérieurs et Volkswagen proposera le nouveau Tiguan avec des phares matriciels HD en option.

Chacun d'eux dispose de 19 200 micro-LED contrôlables individuellement. Les jantes sur les roues du Tiguan sont composées de cinq paires de rayons. Mais si l’avant est assez visible, l’arrière est beaucoup caché notamment en ce qui concerne les feux. L'équipe de développement a également mis de faux tuyaux d'échappement sur le carénage inférieur.

Le dernier avec un moteur à combustion

À l'intérieur, le Tiguan de troisième génération est équipé, de série, d’un écran d'info-divertissement de 12,9 pouces, avec un écran plus grand de 15 pouces dans les niveaux de finition supérieurs. Le conducteur a face à lui un tableau de bord numérique de 10,25 pouces.

Le nouveau Tiguan sera disponible avec deux groupes moteurs hybrides rechargeables. L'un d'eux développe 204 ch et l'autre 272 ch, et l’autonomie électrique devrait être supérieure à 100 kilomètres. Il y aura également des modèles essence et diesel.

Galerie: Volkswagen Tiguan Allspace restylé (2021)

22 Photos

La nouvelle génération de Tiguan est basée sur la plateforme MQB Evo. Par rapport au modèle actuel, celle-ci est plus longue de 1,25 centimètre et plus haute de 0,2 centimètre (précisément). Cependant, l'empattement reste le même mais le volume de chargement augmente. Plus tard, une variante à sept places du Tiguan Allspace avec une carrosserie plus longue arrivera sur le marché.

Selon Volkswagen, le nouveau Tiguan est l'un des derniers véhicules de la marque à être équipé de moteurs à combustion, aux côtés de la Passat et du T-Roc. Le constructeur automobile prévoit de proposer uniquement des véhicules électriques en Europe à partir de 2033.