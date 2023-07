Volkswagen a confirmé que la prochaine génération de la Golf serait un véhicule électrique. Il est donc possible que ce soit la dernière fois que le modèle bénéficie d'un lifting tout en conservant sa thermique. Ce prototype combine le moteur à combustion avec un moteur électrique pour l'hybride rechargeable GTE. Il a été surpris par des paparazzis lors d'essai avant le lancement officiel prévu en 2024. La Skoda Octavia équivalente bénéficiera alors d'une mise à jour à mi-parcours.

Volkswagen n'a même pas pris la peine de couvrir les phares redessinés et légèrement plus minces. C'est peut-être parce que les changements sont subtils et que les responsables de Wolfsburg pensaient que les observateurs ne s'en apercevraient pas.

es lecteurs aux yeux d'aigle remarqueront également que le pare-chocs avant a été légèrement modifié, mais Volkswagen a habilement appliqué un camouflage pour dissimuler les modifications. Le prototype semble ne pas être équipé des LED à cinq points en forme de X dans le pare-chocs, à moins que le camouflage ne nous joue des tours.

Photos de la Volkswagen Golf GTE (2024)

16 Photos

À l'arrière, des autocollants recouvrent les nouveaux feux arrière qui semblent avoir la même forme que ceux de la Golf GTE d'avant le lifting. Les affreux faux échappements sont toujours là, même si nous avons l'impression qu'il s'agit de faux chromes qui seront (espérons-le) enlevés sur la voiture de série. Dans l'ensemble, les changements extérieurs seront subtils, à tel point que seuls les fans inconditionnels de la marque remarqueront immédiatement les différences.

Nos espions n'ont pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais il est difficile de cacher cet énorme écran. On peut facilement voir comment il ressort du tableau de bord ; un contraste frappant par rapport à la console d'infodivertissement bien intégrée de la Golf de la génération précédente. D'autres voitures du groupe VW bénéficieront de cette nouvelle configuration, notamment les nouvelles générations du Tiguan et de la Passat, ainsi que leurs homologues de Skoda, le Kodiaq et la Superb. Un premier prototype de la Golf Mk 8.5 a été vu en septembre 2022 avec un écran très large.

Il est trop tôt pour dire s'il y aura des changements sous le capot, mais nous devons souligner que le nouveau Kodiaq, qui fera ses débuts cet automne, recevra une version hybride rechargeable basée sur le moteur 1.5 TSI. La Golf GTE utilise l'ancien moteur 1.4 TSI, ce qui pourrait signifier que les prochains véhicules hybrides rechargeables du groupe VW seront équipés du nouveau moteur à essence turbocompressé. L'avenir nous dira si c'est le cas.

Lorsqu'il arrivera l'année prochaine, ce restylage de la Golf devrait supprimer les commandes tactiles au volant, car VW a admis que les clients ne les aimaient pas. Le nouveau Tiguan, qui fera son apparition dans les mois à venir, sera le premier à abandonner les commandes tactiles capacitives.