La Volkswagen Golf a été la voiture la plus vendue en Europe de 2007 à 2021. L'année dernière, cependant, le modèle compact n'est même pas monté sur le podium, devant se contenter de la cinquième place derrière la Peugeot 208, la Dacia Sandero, le VW T-Roc et la Fiat 500. Les données compilées par JATO Dynamics ont montré que la demande envers la Golf a chuté de 14 % soit 177 203 unités de moins.

Afin de relancer les ventes, Volkswagen a déjà annoncé qu'elle réviserait la Golf en 2024, bien que la Skoda Octavia mécaniquement liée recevra également une mise à jour. Il pourrait s'agir du dernier lifting du modèle à propulsion conventionnelle, car la neuvième génération sera vendue exclusivement en tant que voiture électrique. Un rendu non officiel donne maintenant un avant-goût de la mise à jour, basé sur un prototype récemment repéré qui n'était que très peu camouflé.

La Golf : autre victime de la norme Euro 7



D’après le rendu, la Golf 2024 aura des phares redessinés et un nouveau look pour le pare-chocs. Il convient de noter que le véhicule d'essai était une version eHybrid, tandis que cet exercice de conception numérique illustre un modèle non PHEV en omettant le port de charge côté conducteur. La voiture compacte à cinq portes a également été conçue dans la version R-Line avec des modifications subtiles des feux arrière.

À la manière typique de Volkswagen, les changements de style seront minimes. Le fabricant joue généralement la sécurité et bien que les rendus concernent l'extérieur, nous savons qu'il y aura des mises à jour à l'intérieur.

À en juger par ce que nous avons vu dans un prototype il y a quelque temps, le lifting Golf obtient un écran tactile plus grand. Il pourrait s'agir du même système de 15 pouces qui est également installé dans l'ID.7, car l'écran repéré dans un véhicule d'essai était plus grand que l'écran de 12 pouces du lifting ID.3.

Il est bon de noter que son moteur à combustion vit ses derniers jours puisque l'Euro 7 entrera en vigueur en juillet 2025. La législation plus stricte obligera également à modifier les freins et les pneus. VW a beaucoup insisté sur le fait que l'Euro 7 fera grimper les prix des moteurs à combustion interne, de sorte que la petite soeur de la Golf, la Polo, ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir.

