La Volkswagen Golf R 333 a été dévoilée la semaine dernière, à un prix astronomique de 76 410 €. Un tarif qui a de quoi surprendre quand on se souvient que la 20 Years Edition, modèle très proche lancé en 2022, était proposée à 59 995 €.

Mais même si elle est de loin la Golf la plus chère de l'histoire, cette série spéciale limitée à 333 exemplaires et au marché allemand s'est écoulée en seulement... huit minutes. La révélation a été faite sur LinkedIn par Stefan Voswinkel, responsable communication produit chez Volkswagen.

Volkswagen Golf R 333 Limited Edition

12 Photos

À ce prix, un client allemand aurait pu acquérir une Audi RS3 dans sa déclinaison Sportback. Audi en liste 158 exemplaires neufs sur son neuf, le plus abordable à 66 111 €, soit 10 000 € de moins que la Golf R 333. Une Porsche 178 Cayman S peut s'acquérir à un tarif similaire à celui de la Volkswagen.

333 chevaux sous le capot

La Volkswagen Golf R 333 Limited Edition est équipée d'un moteur 2,0 L poussé à 333 chevaux et 420 Nm de couple, avec une vitesse de pointe de 270 km/h et un 0 à 100 km/h annoncé en 4,6 secondes, soit un dixième de mieux que la version R classique.

La Golf R 333 était proposée uniquement dans un coloris jaune nommé Lime Yellow Metallic, avec le nombre 333 inscrit à plusieurs endroits sur la carrosserie. Une plaque numérotée rappelle l'exclusivité de la série spéciale dans l'habitacle, côté passager.

Cette Golf est naturellement très bien équipée avec des phares matrix LED, un régulateur de vitesse adaptatif et une Harman Kardon de 480 watts. Ses roues Estoril noires de 19 pouces sont enveloppées de pneus semi-slicks, sans oublier l'échappement R Performance développé par Akrapovič et équipé de silencieux en titane à l'arrière. Sa production débutera en septembre, pour une livraison le mois suivant.

Puisque nous avons mentionné la RS3, il se dit que Volkswagen souhaitait utiliser le cinq cyclindres en ligne d'Audi pour une Golf R ultime mais que la firme aux anneaux aurait mis son veto. Quelques années plus tôt, Volkswagen avait songé à une R400 (ou même une R420) mais le dieselgate a mis fin au projet.

Avec des émissions de plus en plus contrôlées, il est difficile d'imaginer une Golf R plus puissante, en tout cas en Europe.