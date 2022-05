Souvenez-vous, à l'été 2002, Volkswagen lançait la Golf la plus puissante. Motorisée par un moteur six cylindres en V de 3,2 litres de cylindrée développant une puissance de 241 ch, la Volkswagen Golf R32 est devenue une icône. Initialement, la marque prévoyait l'assemblage de seulement 5000 exemplaires, mais face au succès, Volkswagen a finalement produit plus de 10 000 exemplaires (environ 12 000).

C'était il y a 20 ans, et pour célébrer cet anniversaire, Volkswagen R lance une série spéciale basée sur la Golf 8 R : Voici la VW Golf R "20 Years". Cette édition spéciale ne change pas de moteur et compte toujours sur le quatre cylindres 2.0 TSI. Toutefois, au lieu des 320 ch de la Volkswagen Golf R, la "20 Years" gagne 13 petits chevaux pour atteindre 333 chevaux. Cette motorisation est toujours associée à la boîte DSG et à la transmission intégrale 4MOTION.

Volkswagen R a tenu à ce que sa Golf la plus puissante de son histoire soit plus dynamique. Ainsi, il promet des passages de rapports plus rapides. La voiture est capable de précharger son turbo et son maintien à régime constant pour déployer toute sa puissance lorsque la pédale de droite est sollicitée.

Elle bénéficie d'office du Pack R-Performance (avec les profils de conduite Special et Drift) et de jantes en alliage de 19". Dans l'habitacle, la Golf R "20 Years" reçoit des éléments en carbone véritable au niveau des garnitures de porte ; une première pour une Golf.

Cette édition spéciale est limitée dans le temps. Elle ne sera en effet disponible que jusqu'à la mi-2023. Après ça, il ne sera plus possible de la commander. Elle sera proposée à partir de mi-2022 sur divers marchés européens ainsi que sur certains marchés internationaux et en Amérique du Nord.