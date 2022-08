Le "20 ans" est la Volkswagen Golf R la plus rapide de l'histoire sur le circuit du Nürburgring. C'est ce qu'a annoncé l'entreprise elle-même, qui dévoile un temps de 7:47.31 pour son tour le plus rapide sur l'Enfer vert.

Créée pour célébrer les 20 ans de la dynastie R, cette Golf peut compter sur un 2.0 TSI boosté jusqu'à 333 ch et une série de solutions conçues spécifiquement pour la piste. Le record est la preuve que ce n'est pas que du marketing !

Les secrets des 20 ans

En plus des 13 ch de plus qu'une R classique, la 20 ans a reçu une amélioration majeure de la réponse du moteur et de la boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 rapports.

Par exemple, lors des changements de vitesse manuels en modes S et S+, la boîte de vitesses donne un retour d'information clairement perceptible par le conducteur, tandis que la précharge du turbocompresseur donne un coup de pouce supplémentaire à l'accélération.

En outre, le mode de conduite Spécial a été calibré spécifiquement pour le Nürburgring et, de manière générale, les performances de la Volkswagen sont supérieures à celles de la R. Cela se traduit pas une accélération de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes (1 dixième de moins) et une vitesse de pointe de 270 km/h de série (alors que sur la R, elle ne peut être atteinte qu'en montant le pack R-Performance).

Les Golf R 20 ans seront produites jusqu'à la mi-2023. En France, le prix de départ est de 62 700 euros.

Les temps au Nürburgring

La 20 Ans pilotée par Benny Leuchter a roulé quatre secondes plusrapidement que la Golf R conventionnelle. Pour vous donner une idée, la Volkswagen était plus rapide que des monstres sacrés tels que la Lamborghini Gallardo LP560-4, la Ferrari F430 F1 et la Mercedes A 45 AMG S (cette dernière étant équipée du 4 cylindres le plus puissant du monde avec 421 ch). Cependant, le temps de la Golf n'est pas un record absolu parmi les voitures compactes du segment C.

Les championnes sont la Honda Civic Type R 2017 (7:43.80) et de la Renault Megane RS Trophy-R 2019, la voiture française détenant le record de la voiture à traction avant la plus rapide au Nürburgring en 7:40.100.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que, selon les archives, la Golf la plus rapide de tous les temps était la GTI Clubsport S, qui a roulé 12 centièmes plus vite que la R 20 ans en 2016.