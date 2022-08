KTM continue d'itérer sur sa voiture de sport X-Bow. La prochaine version à l'horizon est la GT-XR qui se base sur la GT2 de course. Ces photos montrent le véhicule en train de faire un tour sur le Nürburgring. Elles suggèrent que le nouveau modèle devrait être aussi à l'aise sur la piste que sur la route.

Alors que ces clichés nous donnent un bon aperçu de la X-Bow GT-XR, KTM montre l'avant et le profil de la machine sur sa page Instagram sans un seul point de camouflage (voir ci-dessous). Cela signifie qu'il n'y a pas besoin de spéculer sur le look de ce modèle.

Galerie: Photos espion KTM X-Bow GT-XR

42 Photos

À l'avant, on trouve des phares minces aux arêtes vives, avec une minuscule bande à LED en dessous. Deux autres barres lumineuses, plus petites, se trouvent sous les feux principaux. Une large ouverture trapézoïdale dans le bouclier inférieur présente deux entrées recouvertes d'un filet et un espace pour la plaque d'immatriculation au centre.

Le capot est bas et le pare-brise est enveloppant. La configuration semble offrir une bonne visibilité vers l'extérieur pour le conducteur. Il n'y a pas de portes. Au lieu de cela, le toit s'incline vers l'avant pour permettre aux occupants d'y entrer.

Sur les côtés, les ailes avant dépassent la partie principale plus étroite de la carrosserie. Un pli prononcé le long de la ceinture de caisse et qui se prolonge en diagonale en dessous donne aux flancs une allure nerveuse qui contraste avec la forme lisse du cockpit.

Une aile s'élève du pont arrière. L'échappement est monté en hauteur, avec une sortie centrale et un embout en forme de trapèze au-dessus de la plaque d'immatriculation. Cette position permet à KTM de monter un grand diffuseur.

La GT-XR utilise apparemment un cinq cylindres turbo de 2,5 litres monté en position centrale et provenant d'Audi, comme la GT2. Dans la voiture de course, ce moteur développe 600 chevaux, mais ce chiffre pourrait être inférieur pour la version routière.

La GT2 de course utilise une boîte de vitesses à six rapports qui entraîne les roues arrière par le biais d'un différentiel à glissement limité. Là encore, il n'est pas clair pour l'instant si la voiture de route partage ces pièces.

Sans carburant, la GT2 pèse 1 043 kilogrammes. Avec l'ajout de certains équipements visant à la rendre plus confortable sur la route, on peut s'attendre à ce que la version GT-XR soit un peu plus lourde, mais pas beaucoup.

Nous ne savons pas quand la X-Bow GT-XR fera ses débuts, mais le post Instagram de KTM indique : "Plus à venir bientôt". Puisque la société n'a aucun problème à montrer le design extérieur, il semble qu'un dévoilement complet ne soit pas loin.