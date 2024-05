Respirez profondément, car il ne s'agit pas d'une mauvaise blague. Il ne s'agit pas non plus d'un nouvel épisode élaboré de l'émission Punk'd de MTV.

Non, cette moto est réelle. Cette moto va arriver. Et je ne pourrais légitimement pas être plus excité. KTM construit à nouveau des motos homologuées pour la route et nous avons les premières images et informations sur la moto ici et maintenant, et elle a l'air absolument géniale.

C'est parti !

La moto en question est la prochaine KTM 990 RC R 2025 et, selon la marque, elle est conçue pour réaliser tous vos fantasmes et vos rêves de MotoGP. "Cela fait plus de quinze ans que KTM n'a pas produit une authentique moto sportive homologuée pour la route destinée au grand public", indique le communiqué de presse, qui ajoute : "La société exploite toute son expertise, acquise grâce à ses efforts en MotoGP, à des milliers de tours de piste, de victoires et de podiums, pour donner vie à la KTM 990 RC R."

Et il semble bien que KTM se soit appuyée sur son passé de compétiteur.

Le cœur de la LC8 bat dans la carrosserie en carbone et a été "affiné pour produire un couple et une puissance exceptionnels, puis expulsé par le nouveau silencieux en acier inoxydable condensé et conçu de manière ergonomique". KTM précise également que la puissance de la 990 RC R sera "transmise par le biais d'un levier de vitesses qui peut être inversé pour le passage des vitesses de course en standard", c'est-à-dire vers le haut pour la 1re vitesse, vers le bas pour les 2e à 6e vitesses.

La marque affirme que le cadre en acier de la 990 RC R a été "conçu pour des performances dynamiques" - comme on peut l'espérer - et "avec une répartition du poids plus importante vers l'avant" afin d'améliorer l'adhérence du train avant. De même, l'angle de direction décalé de 25 degrés et la rigidité générale du cadre sont conçus pour donner au pilote "la bonne sensation et la stabilité à l'accélération sur les routes cahoteuses ou sur les circuits, tout en conservant l'agilité, en particulier à basse vitesse".

Selon la marque, ses ingénieurs ont joué avec une poignée de points de contact du vélo pour s'assurer d'un ajustement parfait, permettant au pilote d'être mieux connecté à la dynamique du vélo lorsqu'il se penche ou qu'il est "rentré" dans le guidon. Pour ce faire, les ingénieurs ont même expérimenté la forme du réservoir d'essence de la 990 RC R. Il y a aussi des repose-pieds réglables et une suspension WP APEX Open Cartridge entièrement réglable.

Des jantes légères en aluminium chaussées de pneus Michelin complètent l'ensemble.

Cela dit, KTM lancera également un modèle de piste pur et dur, appelé 990 RC TRACK. Cette moto sera "fabriquée par KTM dans son usine autrichienne, les modifications éliminent les éléments essentiels pour la route, intègrent des composants de protection, affinent les réglages, personnalisent davantage et révisent la carrosserie de course, y compris un système d'échappement complet". Pourquoi un modèle réservé à la piste ? Parce que pourquoi pas, voilà pourquoi.

KTM a déclaré que si le modèle complet ne sera pas dévoilé immédiatement, la 990 RC R sera " présentée au début de l'année 2024 sous la forme d'un prototype, faisant des apparitions en tant que joker dans des sorties sans pointage à travers certaines séries Supersport européennes. "

À propos de la nouvelle moto, Riaan Neveling, responsable du marketing mondial de KTM, a déclaré : "La KTM 990 RC R est une innovation révolutionnaire pour ceux qui vivent pour les sensations des virages. Elle s'adresse à ceux qui se penchent près de la route, frôlant pratiquement les genoux, et qui repoussent ensuite les limites en s'élançant sur le tarmac du circuit. Cette moto offre puissance et prestige sans un prix exorbitant", déclare Riaan Neveling, responsable du marketing mondial de KTM.

Nous n'avons pas encore parlé du prix ni de la puissance, du couple, du poids ou de toute autre spécification. Tout cela viendra probablement à l'approche de la date de lancement de 2025. Mais bon sang, cette machine a l'air géniale. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous aussi enthousiastes que moi à l'idée d'une nouvelle superbike KTM pour la route ?