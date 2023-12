Ces dernières années, la chaîne YouTube britannique Carwow s'est fait un nom grâce à ses vidéos de départs arrêtés avec des véhicules insolites. Le présentateur Mat Watson et son équipe parviennent à organiser des matchs très intéressants qui impliquent toujours au moins une voiture et souvent des motos. Pour le match d'aujourd'hui, nous retrouvons la Red Bull RB8, championne du monde de Formule 1 en 2012, conduite à l'époque par Sebastian Vettel. Pour cette course, c'est le pilote de la Scuderia AlphaTauri, Liam Lawson, qui s'en chargera. Nous retrouvons également la Red Bull KTM RC16 MotoGP de 2022, pilotée une fois de plus par Dani Pedrosa.

Enfin, nous avons une Porsche 911 Turbo S (génération 991), réglée par les experts d'ES Motor. Après une visite à l'atelier, le moteur est passé d'une unité de 3,8 litres à une unité de 4,2 litres, et il est capable de produire une puissance revendiquée de 1 400 chevaux aux roues. Toutefois, comme il fait un peu humide, Watson indique que la puissance a été ramenée à 1 200 chevaux. Il convient également de noter que la Porsche est le seul véhicule de cette course à être équipé d'un turbocompresseur. La F1 RB8 et la MotoGP RC16 sont toutes deux des machines à aspiration naturelle. Voici les chiffres comparatifs en termes de puissance et de poids pour chacun des trois véhicules participant à cette course.

Vehicle Puissance Poids Porsche 911 Turbo S ES Motor 1,400 chevaux (limité à 1,200 à cause de la pluie) 1,700 kg F1- Red Bull RB8 (2012) 800 chevaux 700 kg MotoGP - Red Bull KTM RC16 (2022) 270 chevaux 157 kg

La Porsche 911 Turbo S ne se laisse pas faire

Comme vous l'avez peut-être aussi remarqué, si Watson est un présentateur motivé et qu'il a certainement amélioré sa pratique des départs arrêtés au fur et à mesure des tournages, il affronte ici deux professionnels, comment cela va-t-il se dérouler ?

Carwow organise généralement ses courses de dragsters selon le principe du meilleur des trois. La première course se fait à partir d'un départ arrêté. La deuxième course se fait à partir d'un départ lancé après avoir atteint 80 km/h. Enfin, le dernier défi est un défi de freinage à partir de 160 km/h. La bonne nouvelle, c'est que les trois véhicules couvrent le 400 mètres en neuf secondes.

Vous avez probablement une idée de ce qui va se passer, et vous avez peut-être raison, mais nous n'allons pas vous gâcher la surprise. Ce que nous pouvons dire, c'est que certains résultats sont plus proches que ce à quoi vous vous attendez.

Il est vrai que la Porsche 911 Turbo S semble partir de loin face à ses rivales, c'est la seule à ne pas avoir été conçue pour la course. Elle pèse également beaucoup plus lourd que les autres. Cependant, son moteur et ses aides à la conduite se complètent pour donner lieu à un match très intéressant.