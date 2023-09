Honda a de solides références en matière de voitures de performance dans son histoire, comme la Civic SI, la S2000, l'Acura NSX et d'autres. Mais que se passerait-il si on confrontait certains d’entre eux lors d’une course ? Cette vidéo répond à cette question.

Chez Hagerty, on a rassemblé l'Acura Integra Type R, la Honda S2000 CR, la NSX de première génération, l'actuelle Integra Type S et la dernière Civic Type R pour une série de courses façon dragsters afin de comparer ces modèles sportifs s'étalant sur plusieurs décennies de développement automobile. La vidéo évalue uniquement les véhicules en ligne droite, il n'y a donc aucun test sur leur comportement ou leur freinage.

Le duel des anciennes

Galerie: L'ancienne Honda NSX de Jenson Button

2 Photos

La première course est réservée aux voitures classiques de ce groupe : les Integra Type R, NSX et S2000 CR. La NSX prend les devants dès la ligne de départ et ne l'abandonne pas tandis que la S2000 et l’Integra Type R ont un sprint plus serré mais le cabriolet finit par prendre de l'avance.

Galerie: Honda Integra Type R DC2

La NSX parvient à parcourir les 400 mètres en 13,5 secondes avec une vitesse de 167 km/h. La S2000 est deuxième avec un temps de 14,2 secondes pour une vitesse de 158 km/h. Enfin, l’Integra Type R a besoin de 15,2 secondes pour parcourir la distance en roulant à près de 150 km/h.

Galerie: 1999 - Honda S2000

Match nul ?

Hagerty oppose ensuite la NSX aux nouvelles Civic Type R et Integra Type S. Les deux modèles récents sont en grande partie identiques. Les deux ont un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres et une boîte manuelle à six vitesses. La variante de l'Acura a 320 chevaux pour 420 Nm de couple tandis que la Honda a 315 chevaux et un couple identique à sa rivale.

Galerie: Honda Civic Type R (2022)

37 Photos

La course s’avère fascinante : la NSX prend rapidement les devants, mais les Civic Type R et Integra Type S rattrapent rapidement leur retard. Ce qui est choquant, c'est que les trois véhicules affichent un temps de 13,5 secondes pour le 400 mètres départ arrêté.

Galerie: Acura Integra Type S

25 Photos

Les résultats sont si serrés que Hagerty décide de relancer la course mais une fois encore, les trois véhicules franchissent toujours la ligne d'arrivée pratiquement en même temps. Comme quoi, Honda a su donner de la performance à ses voitures sans négliger les autres modèles.