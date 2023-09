Que feriez-vous à la place de Red Bull si vous aviez sous la main certaines des machines les plus puissantes du monde ? Organiser une drag race sur une piste d'atterrissage, bien sûr.

Étant donné que Red Bull sponsorise de nombreux types de sports mécaniques, il est sans doute plus facile d'appeler certains de vos athlètes et équipes et de leur demander d'amener les véhicules que vous souhaitez sur la piste de votre choix pour une journée inoubliable.

Dans cette vidéo, on voit non pas deux mais cinq véhicules de course sponsorisés par Red Bull s'affronter dans un départ arrêté. Dans la Formule 1 Red Bull RB8 (V8), nous avons Liam Lawson (actuel pilote AlphaTauri en F1). Dani Pedrosa est aux commandes de la KTM RC16 de MotoGP. Timmy Hansen est au volant de la voiture de rallycross. Adrien Fourmaux pilote la voiture du Championnat du monde des Rallyes. Enfin, dans le Ford E-Transit SuperVan, nous retrouvons Romain Dumas.

Quelles sont les performances de tous ces véhicules en termes de puissance et de poids ? Nous allons les regrouper dans un tableau pour que tout soit simple et facile à comparer.

Véhicule Puissance Poids Précisions RB8 F1 850 ch 700 kg V8 atmosphérique RC16 MotoGP 270 ch 157 kg 1000 cc Rallycross 600 ch 1300 kg Moteur turbo de 2,0 litres WRC 550 ch 1260 kg Moteur à combustion interne et hybride électrique Ford E-Transit SuperVan 1500 kW (environ 2011 ch) 1680 kg -

Dans cette course, les règles sont assez simples. Il s'agit d'une compétition pour savoir qui (et quoi) est le plus rapide. Vous pensez peut-être connaître le vainqueur, et vous avez peut-être raison, mais comme toujours, ce qui est amusant dans ce genre de défi, c'est le spectacle à proprement parler. La vidéo dure un peu moins de six minutes, alors faites une petite pause et laissez-vous emporter par ce spectacle "made in Red Bull".