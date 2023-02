Ce week-end se tenait de l'autre côté du globe l'édition 2023 des 12 Heures de Bathurst, l'une des épreuves d'endurance australiennes les plus connues. Une Mercedes-AMG GT3 Evo s'est imposée, toutefois c'est une voiture issue d'une toute autre catégorie qui lui a volé la vedette.

En marge de l'épreuve, une Red Bull de Formule 1 a effectué plusieurs tours de démonstration sur le toboggan de Mount Panorama. Il s'agissait du modèle RB7, ayant emmené Sebastian Vettel jusqu'au titre lors de la saison 2011 du Championnat du monde. Sous le capot moteur se trouve un V8 Renault de 2,4 litres développant plus de 700 ch. Et quand on sait que la RB7 ne pèse que 640 kg...

Pas de record pour la RB7

Il ne fait aucun doute que la Red Bull RB7 est une voiture très rapide. Elle a signé 18 pole positions en F1 en 2011 sur un calendrier de 19 épreuves. Et puisque le record officiel de Bathurst était détenu par une GT, certes surpuissante, il y avait fort à parier que la RB7 allait ajouter une nouvelle ligne à son fabuleux palmarès.

Pour l'occasion, Liam Lawson, pilote de réserve du taureau rouge et auteur de cinq victoires en Formule 2, était au volant. Toutefois, il n'a pas été en mesure de descendre sous la barre des 2 minutes lors de ses tentatives et n'a donc pas battu le record officiel. Quant au record absolu, loin d'être officiel puisqu'il a été établi au cours d'une démonstration, il est toujours la propriété de Jenson Button, qui avait signé un tour impressionnant en 1"48"8 en 2011 avec la McLaren MP4-23 de F1.

Même si Lawson n'a pas inscrit son nom sur les tablettes de Bathurst, le pilote néo-zélandais a réalisé un rêve en faisant, selon lui, "la chose la plus cool" de sa vie.