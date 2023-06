L'un des reproches faits à la Formule 1 est que, parfois, la victoire revient davantage à la voiture qu'au pilote. La technologie utilisée par les monoplaces éclipse l'habileté des pilotes. Mais quiconque fait ce constat sans la moindre connaissance de la Formule 1 oublie une chose : les pilotes de F1 font partie de l'élite et peuvent faire rouler à peu près n'importe quoi.

Pour le prouver, Red Bull, qui possède à la fois les écuries Red Bull et AlphaTauri, a confronté le double champion du monde Max Verstappen à Yuki Tsunoda dans des monster trucks. Une voiture de F1 moderne a un centre de gravité bas, pèse environ 800 kilogrammes et possède un petit moteur de 1,6 litre qui produit environ 1 000 chevaux. Il utilise l'aérodynamisme pour gagner en vitesse et passe de 0 à 100 km/h puis revient à 0 en moins de cinq secondes.

En comparaison, le centre de gravité d'un monster truck est extrêmement élevé, de sorte que le risque de faire des tonneaux est important. Leurs gros moteurs V8 développent environ 500 chevaux. Chaque roue pèse 700 kilogrammes. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe : chaque roue pèse un peu moins qu'une voiture de F1 moderne.

Les seuls aspects aérodynamiques dont se soucient les monster trucks sont la prise d'air lorsqu'ils s'élancent ou sautent par-dessus des obstacles. Verstappen et Tsunoda ont tous deux été surpris de constater à quel point ces camions étaient bruyants, à quel point ils étaient difficiles à conduire et à quel point ils projetaient de la terre dans la cabine lorsqu'ils parcouraient la piste située au fond de la mine d'Erzberg, en Autriche.

Dès le départ, Tsunoda a prouvé qu'il était rapide, en faisant le tour du circuit en 58,3 secondes au volant du monster truck bleu et blanc. Un temps impressionnant, mais Verstappen à, comme à son habitude en 2023, été plus rapide. En effet, il a bouclé son tour en un peu plus de 55 secondes. Peu importe ce que vous mettez entre les mains du double champion du monde : qu'il s'agisse d'une voiture de F1, d'un monster truck ou d'un Honda HR-V, il sera rapide.

En plus d'être au sommet de la F1, Red Bull est passé maître dans l'art de la publicité sur les réseaux sociaux. Sa chaîne YouTube présente toutes sortes de sports extrêmes et place ses pilotes de F1 dans des situations cocasses, comme l'escapade d'une voiture de F1 en Australie pour garder le bétail ou un road trip entre New York et Miami.