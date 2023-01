Si Honda a annoncé son départ de la Formule 1 fin 2021, le constructeur nippon n'a pas complètement quitté le championnat. En août 2022, Honda et l'équipe Red Bull ont même prolongé leur partenariat technique jusqu'en 2025.

Il n'est donc pas étonnant que Max Verstappen soit l'acteur principal d'une nouvelle publicité pour Honda. L'an dernier, l'as du volant néerlandais était au volant de la E électrique et de la Civic Type R. Cette année, il s'installe dans le HR-V, un crossover hybride commercialisé en Europe, en Asie, et en Amérique du Nord et en Chine sous le nom ZR-V.

Honda HR-V (2021)

30 Photos

Petit résumé de l'histoire : Max Verstappen, double Champion du monde de F1, quitte son lieu de travail, l'usine Red Bull de Milton Keynes, au Royaume-Uni, au volant du HR-V hybride et pousse le véhicule dans ses retranchements sur une route de campagne. Le plus jeune vainqueur en Grand Prix de l'histoire décide ensuite de s'arrêter au milieu d'un champ pour se détendre. Cela ne dure que quelques secondes, car le QG de Red Bull l'appelle pour se remette au travail.

Certains auront immédiatement remarqué la plaque d'immatriculation du HR-V, qui porte l'inscription "MV33 HRV", un clin d'œil aux initiales du pilote et à son numéro de course, qu'il utilise depuis ses premiers tours en karting. Le #33 n'est plus d'actualité pour Verstappen toutefois puisqu'il avait choisi de prendre le numéro 1, réservé au Champion du monde, suite à son premier titre, en 2021. En 2023, le Néerlandais roulera de nouveau avec ce numéro après avoir remporté son deuxième championnat.

Si Verstappen a été filmé au volant des Honda E, Civic Type R et maintenant HR-V, sa collection personnelle comprend (ou a compris) des voitures beaucoup plus extravagantes. Citons ainsi un trio d'Aston Martin : DB11, Vantage et DBS Superleggera. Verstappen aurait également fait l'acquisition d'une Ferrari Monza SP2 et d'une Porsche 911 GT3 RS. De plus, il a reçu une Acura NSX Type S après avoir remporté le titre F1 en 2022 et devrait se faire livrer une Aston Martin Valkyrie d'ici peu.