Dans l'univers de l'automobile, Red Bull a fait sa réputation en compétition, et notamment en Formule 1 avec Red Bull Racing et Red Bull Advanced Technologies. Jusqu'à présent, Red Bull ne s'était jamais attaqué au secteur des voitures de série, à ceci près que l'entreprise a collaboré récemment avec Aston Martin pour le développement de la Valkyrie.

Mais à partir de 2025, Red Bull va entrer dans une nouvelle dimension en présentant sa première voiture de série : la RB17. Elle s'attaquera à d'autres hypercars récemment dévoilées, à savoir la Mercedes-AMG One et l'Aston Martin Valkyrie. D'ailleurs, il y a des chances pour que la Valkyrie et la RB17 partagent quelques éléments en commun, à commencer par leur designer, puisqu'il s'agit d'Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull Racing.

Adrian Newey

"La RB17 distille tout ce que nous savons sur la conception de Formule 1, dans un ensemble qui offre des niveaux extrêmes de performance au sein d'une voiture biplace destinée à la piste. Animée par notre passion pour la performance à tous les niveaux, la RB17 repousse les limites du design et de la technique bien au-delà de ce qui était jusqu'à présent accessible aux passionnés et aux collectionneurs", précise Adrian Newey.

Pour le moment, nous ne disposons que d'une vague esquisse du design, mais Red Bull a toutefois partagé quelques éléments techniques. Sous le capot de la RB17, nous retrouverons un V8 bi-turbo hybride qui développera, au cumulé, plus de 1100 ch. La firme autrichienne précise également que la voiture disposera du "système d'effet de sol le plus avancé disponible sur une voiture de série" et qu'elle sera développée autour d'un châssis en carbone composite.

L'objectif est d'assembler seulement 50 véhicules, à raison de 15 par an, à partir de 2025. Nos confrères de chez Autocar ont appris de source sûre que la plupart des véhicules étaient déjà vendus. En ce qui concerne le prix, Red Bull annonce un tarif de 5 millions de livres sterling, soit l'équivalent de 5,79 millions d'euros au taux de change actuel.

Ce modèle ne sera, de base, non homologué pour une utilisation sur la route, mais elle aura toutefois le droit à un kit de conversion permettant une homologation, et donc la possibilité de circuler sur routes ouvertes.

Christian Horner au côté de Max Verstappen

Christian Horner, le PDG de Red Bull Racing et de Red Bull Advanced Technologies, a déclaré : "La RB17 marque une étape importante dans l'évolution de Red Bull Advanced Technologies, désormais pleinement capable de créer et de fabriquer une voiture de série sur notre Red Bull Technology Campus. En outre, la RB17 sera la première voiture portant la marque Red Bull et disponible pour les collectionneurs."

Les 50 clients qui signeront un bon de commande auront accès à la phase de développement ainsi qu'aux tests sur simulateur. En outre, une fois la voiture développée, les clients seront accompagnés avec des séances d'entraînement sur circuit.