Il faut de tout pour faire un monde, quand quasiment toutes les régions du monde et tous les constructeurs automobiles qui les composent sont en train de prendre un virage à 180° vers les véhicules électriques, il subsiste un état qui ne l'entend pas de cette oreille.

Dans le Wyoming, cet état du nord-est des États-Unis, les choses sont pour le moins assez différentes. En effet, le gouvernement local souhaite interdire purement et simplement les véhicules électriques en 2035. Si cette interdiction n'a pas encore été votée par le gouvernement de l'état, elle pourrait bien voir le jour.

Une loi à contre-courant :

Évidemment cela va à l'encontre de tous les discours et prises de position que nous entendons actuellement. Le Wyoming à cependant exposer le pourquoi du comment. Cette région des États-Unis vit grâce au tourisme d'une part mais également grâce à l'extraction du gaz et du pétrole, très riche dans la région. Une transition vers le tous électrique risquerait alors, de menacer bon nombre d'emplois dans l'état et de faire reculer l'économie.

Brian Bonner, sénateur républicain à l'origine de la résolution explique qu'il n'apprécie tout simplement pas que d'autres états essaient d'imposer une technologie qui n'est pas encore prête. Dans le texte de la proposition de loi, il est clairement marqué que la production de pétrole et de gaz fait la fierté du Wyoming et que l'arrivée des voitures électriques attaquera la stabilité économique de l'état.

Ce texte qui est encore en plein débat dans les administrations de l'état du Wyoming n'est pas encore au stade du vote. Il est certain que si cette résolution est votée, elle serait unique en son genre.